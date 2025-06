O tomto športe ste nikdy nepočuli, o pár dní budú u nás jeho majstrovstvá sveta: Vznikol vďaka náhode

Ak vám tento šport nič nehovorí, nemusíte sa obávať, pravdepodobne nie ste ani zďaleka jediní. Nepochybne mu môžeme priradiť prívlastok nevšedný. Aj keď je pre veľa Slovákov veľkou neznámou, už budúcu sobotu sa uskutočnia jeho majstrovstvá sveta práve u nás, v Bratislave.

Headis je kombináciou stolného tenisu a hlavičkovania — hráč neudiera do gumovej lopty raketou alebo nohou ako pri futbale, ale svojou hlavou. A aj tu platia isté pravidlá a k víťazstvu je potrebné zvládnuť dva sety do 11 bodov.

Ide o relatívne nový šport

Jeho história siaha do roku 2006, korene do Nemecka a futbal nespomíname len tak. Vymyslel ho miestny študent René Wegner, ktorý si chcel s kamarátmi zahrať práve túto loptovú hru, no nemal kde. Tak mu skrsol nápad využiť namiesto ihriska pingpongový stôl.

„Vždy je bláznivé ísť do iných krajín a vidieť ľudí, ktorí nikdy predtým nevideli headis, a potom s nimi hrať zápas, skákať po stole a vidieť, ako šalejú a milujú to,“ opísal Wagner. Dnes sa hráva v Japonsku, Švajčiarsku, ale aj u nás, na Slovensku.

To, že sa Majstrovstvá sveta v headise uskutočnia v našich končinách je unikátne, prvýkrát sa totiž odohrajú mimo domácej pôdy. Zavítajú k nám jeho najlepší hráči a zabojujú aj Slováci. Ak vás tento netradičný šport zaujal, môžete si ho prísť pozrieť.

Na Slovensko sa headis dostal desať rokov po svojom vzniku a vytvorila sa tu komunita nadšencov, ktorá ho rozvíja a propaguje.