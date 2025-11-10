O tomto sa veľa nehovorí, riziko je pritom šialené: Prečítajte si o postupe, ktorý môže zachraňovať životy

Otravy malých detí zostávajú vážnym zdravotným rizikom. Dôkazom sú aj dáta zdravotnej poisťovne Union, podľa ktorej sa v minulom roku ocitlo na urgentnom príjme alebo v nemocničnej starostlivosti až 50 poistencov mladších ako tri roky s príznakmi akútnej intoxikácie.
„Príčinou boli nezabezpečené čistiace prostriedky, lieky a kozmetika. Približne polovica detí bola ošetrená ambulantne, zvyšok musel byť hospitalizovaný,“ uviedla hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Malé dieťa môže zabiť aj dávka pre dospelého
Na riziká upozorňuje aj záchranár Viliam Dobiáš, ktorý zdôrazňuje, že niektoré bežné lieky môžu byť pre deti životunebezpečné už v minimálnych množstvách.
„Niektoré liečivá určené na srdcové ochorenia alebo depresie môžu spôsobiť smrteľné reakcie, ak ich požije dieťa do 10 rokov – stačí pritom dávka určená pre dospelého. Sotalex, Euphyllin či Theoplus sa často nachádzajú v domácnostiach starých rodičov a najväčší problém je, že deti dosiahnu aj na miesta, ktoré dospelí považujú za bezpečné,“ vysvetľuje Dobiáš.
Postup prvej pomoci sa mení v závislosti od požitej látky, základné princípy však ostávajú rovnaké. V každej situácii je nutné okamžite volať číslo 155 alebo 112. Vracanie by sa vyvolávať nemalo a k lekárovi je potrebné vziať obal látky alebo lieku, ktorý dieťa prehltlo. V prípade požitia alkoholu sú príznaky spravidla zjavné – nepríjemný zápach, zmeny správania či strata vedomia. Po konzumácii liekov sa objavuje spavosť, celková malátnosť, kolapsové stavy a niekedy aj bezvedomie.
„Najskôr je potrebné zistiť, či dieťa dýcha a je pri vedomí, následne začať s podávaním prvej pomoci. Dôležité je identifikovať látku, ktorú dieťa požilo, a kontaktovať tiesňovú linku alebo Národné toxikologické informačné centrum,“ dopĺňa Dobiáš.
Špecifickým a mimoriadne nebezpečným prípadom je požitie žieraviny. Mnohí rodičia reagujú v strese tým, že sa snažia vyvolať vracanie – práve to však môže spôsobiť ešte väčšie poškodenie. „Správnym postupom je okamžité a opakované vypláchnutie úst a následné pitie malého množstva vody – zhruba 1 až 2 decilitre – po dúškoch, aby sa prepláchol pažerák,“ uzatvára Dobiáš.
