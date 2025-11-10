O tomto sa veľa nehovorí, riziko je pritom šialené: Prečítajte si o postupe, ktorý môže zachraňovať životy

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Postup prvej pomoci sa mení v závislosti od požitej látky, základné princípy však ostávajú rovnaké.

Otravy malých detí zostávajú vážnym zdravotným rizikom. Dôkazom sú aj dáta zdravotnej poisťovne Union, podľa ktorej sa v minulom roku ocitlo na urgentnom príjme alebo v nemocničnej starostlivosti až 50 poistencov mladších ako tri roky s príznakmi akútnej intoxikácie.

„Príčinou boli nezabezpečené čistiace prostriedky, lieky a kozmetika. Približne polovica detí bola ošetrená ambulantne, zvyšok musel byť hospitalizovaný,“ uviedla hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Malé dieťa môže zabiť aj dávka pre dospelého

Na riziká upozorňuje aj záchranár Viliam Dobiáš, ktorý zdôrazňuje, že niektoré bežné lieky môžu byť pre deti životunebezpečné už v minimálnych množstvách.

„Niektoré liečivá určené na srdcové ochorenia alebo depresie môžu spôsobiť smrteľné reakcie, ak ich požije dieťa do 10 rokov – stačí pritom dávka určená pre dospelého. Sotalex, Euphyllin či Theoplus sa často nachádzajú v domácnostiach starých rodičov a najväčší problém je, že deti dosiahnu aj na miesta, ktoré dospelí považujú za bezpečné,“ vysvetľuje Dobiáš.

Ilustračná foto: Unsplash

Postup prvej pomoci sa mení v závislosti od požitej látky, základné princípy však ostávajú rovnaké. V každej situácii je nutné okamžite volať číslo 155 alebo 112. Vracanie by sa vyvolávať nemalo a k lekárovi je potrebné vziať obal látky alebo lieku, ktorý dieťa prehltlo. V prípade požitia alkoholu sú príznaky spravidla zjavné – nepríjemný zápach, zmeny správania či strata vedomia. Po konzumácii liekov sa objavuje spavosť, celková malátnosť, kolapsové stavy a niekedy aj bezvedomie.

„Najskôr je potrebné zistiť, či dieťa dýcha a je pri vedomí, následne začať s podávaním prvej pomoci. Dôležité je identifikovať látku, ktorú dieťa požilo, a kontaktovať tiesňovú linku alebo Národné toxikologické informačné centrum,“ dopĺňa Dobiáš.

Špecifickým a mimoriadne nebezpečným prípadom je požitie žieraviny. Mnohí rodičia reagujú v strese tým, že sa snažia vyvolať vracanie – práve to však môže spôsobiť ešte väčšie poškodenie. „Správnym postupom je okamžité a opakované vypláchnutie úst a následné pitie malého množstva vody – zhruba 1 až 2 decilitre – po dúškoch, aby sa prepláchol pažerák,“ uzatvára Dobiáš.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mohlo to skončiť tragicky: Dvojročné dieťa náhle zaspalo. Stačilo 5 minút nepozornosti, toto sa mu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac