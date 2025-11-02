Mohlo to skončiť tragicky: Dvojročné dieťa náhle zaspalo. Stačilo 5 minút nepozornosti, toto sa mu mohlo stať osudným

Ide o liek na predpis a psychotropnú látku zo skupiny benzodiazepínov, teda liekov tlmiacich aktivitu mozgu a nervového systému. Liečivo so sedatívnym, hypnotickým a anxiolytickým (protiúzkostným) účinkom patrí do rovnakej skupiny liekov ako Lexaurin či Xanax. Blister bol určený staršiemu súrodencovi. Dieťa, ktoré zostalo bez dozoru, ho našlo a lieky užilo.
Ako na sociálnych sieťach opísal edukatívny profil Edurescue, zhruba po polhodine si rodičia všimli, že dieťa nevie kráčať rovno a kolíše ho do strán. Reagovalo spomalene, potom si ľahlo k radiátoru a náhle zaspalo. Matka nevedela identifikovať príčinu. Skontrolovala, či dieťa nespadlo. Nemalo však stopy po úraze, horúčku a ani nezvracalo.
Zjedlo 6 tabletiek, mohlo to skončiť tragicky
Neskôr našli náhodou načatý blister, z ktorého chýbalo šesť tabletiek. Na fólii boli viditeľné stopy detských zúbkov. Po privolaní záchrannej služby bol dieťaťu podaný liek, ktorý dokáže účinok sedatíva zvrátiť. Čoskoro bolo opäť bdelé, komunikatívne a hravé.
Rodičia dodali, že dieťa bolo chvíľu v izbe samo a stíchlo. A práve tento časový úsek bol predzvesťou niečoho, čo mohlo skončiť tragicky.
„(Ticho dieťaťa) je vždy signálom, že sa deje niečo ‘nelegálne’,“ upozorňuje platforma.
Rodičia, všímajte si povestných 5 minút ticha
V tomto prípade skončilo všetko dobre. Edurescue však prípad zverejnil práve preto, aby aj u ostatných rodičov zvýšil povedomie o rizikách.
„Na dôležitosť skladovania liekov a liečiv je neustále vyvíjaná verejná osveta. Napriek tomu sa stále stretneme so situáciami, akou je aj táto, kedy dôjde k náhodnej intoxikácii. Je veľmi dôležité, aby sme si všímali svoje deti, ich správanie dostatočne hodnotili a vedeli na vzniknutú situáciu reagovať. Samozrejmosťou by malo byť, aby skladovanie liekov, liečiv, chemikálií a iných potenciálnych rizík pre detičky bolo pod prísnou kontrolou,“ uzatvára Edurescue.
Nahlásiť chybu v článku