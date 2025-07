O tento typ dôchodku môžete veľmi ľahko prísť a ani o tom neviete. Niektorí ľudia však dostanú viac peňazí

Invalidný dôchodok je, ako uvádza Sociálna poisťovňa, dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia. To je súčasťou dôchodkového poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu.

Invaliditou sa rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Nepriaznivý zdravotný stav vyhodnocuje lekár ako dlhodobo nepriaznivý, to znamená, že bude pretrvávať spravidla viac ako 1 rok. Ako ďalej informuje Sociálna poisťovňa, v prípade, že sa váš zdravotný stav zhorší, môže sa vám zvýšiť invalidný dôchodok. Netýka sa to však každého, niekto môže o penziu aj prísť.

Ako to funguje?

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, suma invalidného dôchodku závisí od viacerých faktorov:

Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.

K tomuto obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré ste získali pred vznikom invalidity sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu).

Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne).

Keď už invalidný dôchodok poberáte a začnete mať pocit, že sa váš stav zhoršil, vyhľadajte lekára. V prípade zhoršenia zdravotného stavu totiž máte právo požiadať o zvýšenie sumy invalidnej penzie. K tomu musíte doložiť lekársky posudok, teda špecialista musí objektívne zdokumentovať prípadné zhoršenie vášho zdravotného stavu.

Pri zhoršení zdravotného stavu invalidný dôchodca nemusí čakať na vopred určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky (niekedy ho ani nemusí mať určený). Môže aj sám z vlastnej iniciatívy požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu a zvýšenie invalidného dôchodku. V závislosti od diagnózy absolvovať vyšetrenia u príslušných špecialistov (neurológ, ortopéd, očný špecialista, kardiológ a podobne).

V snahe zvýšiť si invalidný dôchodok senior musí:

Napísať neformálnu (vlastnými slovami, bez vypĺňania predpísaného formulára) písomnú žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu a podať ju v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu. Súčasne s touto žiadosťou žiadateľ odovzdá aj výsledky spomínaných vyšetrení, ktoré preukazujú zhoršenie zdravotného stavu. Posudkový lekár posúdi výsledky odborných vyšetrení a na základe toho rozhodne o zmene invalidity. Podľa výšky percenta invalidity Sociálna poisťovňa následne upraví výšku invalidného dôchodku. Poberateľ invalidného dôchodku dostane na korešpondenčnú adresu písomné rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku. Ak neprišlo k zmene percenta invalidity, aj v tomto prípade dostane písomné rozhodnutie o tejto skutočnosti.

Na jedno je však potrebné upozorniť. Ak mal žiadateľ priznanú invaliditu nad 70 percent, čiže mu je vyplácaná plná suma invalidného dôchodku, zvýšenie invalidného dôchodku už nie je možné. Ak by takýto invalidný dôchodca aj požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, zostane mu suma celého invalidného dôchodku vo výške, ako bola určená.

Kedy o invalidný dôchodok naopak prichádza