O prácu prišlo 70-tisíc zamestnancov, situácia je najhoršia od covidu. Firmy zápasia s nižším dopytom a neistotou

Ilustračná foto: Unsplash

Jakub Baláž
TASR
Nábor nových ľudí zaostáva, keďže firmy sa vyrovnávajú s neistým ekonomickým prostredím pre zavedenie ciel na dovoz a spomaľovanie dopytu.

Americké firmy prepustili v novembri 2025 najviac zamestnancov od novembra 2022. Ukázala to štúdia spoločnosti Challenger, Gray & Christmas. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Konkrétne, zamestnávatelia v USA prepustili minulý mesiac 71 321 pracovníkov, najviac za mesiac november od roku 2022 a o 24 % viac ako v novembri 2024, keď prepustili 57 727 ľudí. Bolo to už ôsmykrát, keď bol počet prepustených vyšší ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Tempo prepúšťania sa zároveň spomalilo v porovnaní s októbrom 2025, keď firmy v USA prepustili až 153 074 zamestnancov, najviac za mesiac október od roku 2003.

Plánované prepúšťanie minulý mesiac kleslo, čo je určite pozitívne znamenie. Napriek tomu počet prepustených v mesiaci november prekročil 70 000 iba dvakrát od roku 2008, a to v roku 2022 a v samotnom roku 2008,“ uviedol v správe Andy Challenger, viceprezident spoločnosti Challenger, Gray & Christmas. Ako hlavný dôvod plánovaného prepúšťania v novembri bola uvedená reštrukturalizácia.

Najhorší stav od čias covidu

Za 11 mesiacov do konca novembra 2025 oznámili firmy v USA prepustenie 1 170 821 zamestnancov, čo predstavuje nárast o 54 % oproti 761 358 prepusteným za prvých 11 mesiacov minulého roka. Počet prepúšťaní od začiatku tohto roka je najvyšší od roku 2020, počas pandémie nového koronavírusu.

Naproti tomu plánovaný nábor nových zamestnancov od začiatku tohto roka dosiahol iba 497.151 ľudí, čo je najnižší počet od roku 2010 a o 35 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím 2024.

Nárast prepúšťania v tomto roku sa však nepremietol do prudkého zvýšenia nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Trh práce sa tak udržiava v stave, ktorý ekonómovia nazývajú „žiadne prepustenie, žiadne prijatie“.

Táto stagnácia na trhu práce sa pripisuje menšej ponuke pracovnej sily v dôsledku zníženia imigrácie za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Aj integrácia umelej inteligencie do niektorých pracovných pozícií znižuje dopyt po pracovnej sile. Zároveň, Trumpova obchodná politika vytvorila neisté ekonomické prostredie, ktoré obmedzilo schopnosť podnikov, najmä malých, prijímať zamestnancov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Libanon je opäť pod paľbou: Izrael zaútočil na niektoré lokality, za cieľ označil Hizballáh

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac