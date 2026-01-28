O prácu prídu tisíce ľudí: Technologický gigant ruší ďalších 16 000 miest, firma pôsobí aj na Slovensku

Americký internetový predajca Amazon plánuje zrušiť približne 16 000 pracovných miest na celom svete v rámci úsilia o zefektívnenie prevádzky a zníženie byrokracie. Väčšina dotknutých pozícií by sa mala nachádzať v USA.
TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA. Technologický gigant oznámil najnovšie veľké kolo prepúšťania len tri mesiace po tom, čo rozhodol o zrušení približne 14 000 pracovných miest. Generálny riaditeľ spoločnosti Andy Jassy minulý rok vyhlásil, že rozšírenie nástrojov umelej inteligencie povedie k väčšej automatizácii úloh, čo bude mať za následok stratu pracovných miest.
Pandémia výrazne zvýšila počet zamestnancov
Amazon na celom svete zamestnáva približne 1,58 milióna ľudí. Väčšina z nich pracuje v distribučných centrách a skladoch. Počet zamestnancov Amazonu sa počas pandémie nového koronavírusu zdvojnásobil, keďže milióny ľudí zostali doma a vo veľkom nakupovali na internete. V nasledujúcich rokoch však veľké technologické a maloobchodné spoločnosti rušili tisíce pracovných miest v snahe dostať svoje výdavky opäť pod kontrolu.
Ako pripomína Denník N, spoločnosť Amazon zatiaľ neuviedla, v ktorých konkrétnych krajinách sa plánované prepúšťanie dotkne zamestnancov. Firma má svoje zastúpenie aj na Slovensku, kde v Seredi prevádzkuje takzvané reverzné logistické centrum.
