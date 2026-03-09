O prácu majú prísť desiatky ľudí. V STVR sa pripravuje hromadné prepúšťanie, začať by mohlo čoskoro

Ilustračná foto: TASR (Michal Svítok)

Jakub Baláž
Vo verejnoprávnej inštitúcii pracuje približne 1 700 ľudí. Časť z nich by v blízkej dobe mala prísť o zamestnanie.

Generálna riaditeľka Martina Flašíková hovorila o prepúšťaní v STVR ešte v januári. Dôvodom mal byť personálny audit, ktorý odhalil, že je potrebné prijať systémové zmeny. Pôvodne sa tak malo stať vo februári, teraz sa hovorí o apríli.

Cieľom úpravy organizačnej a personálnej štruktúry podľa Flašíkovej nebola iba samotná redukcia zamestnancov, ale tiež zvýšenie efektivity práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadení. Ako teraz informoval portál Aktuality.sk, inštitúcia už údajne oficiálne poslala na úrad práce informácie o hromadnom prepúšťaní.

O prácu príde približne 5 % zamestnancov

Úrad mal dostať menný zoznam pracovníkov, ktorí v dôsledku auditu prídu o prácu. Kým informácie spravodajského portálu hovoria o tom, že STVR podala kompetentným informácie v marci, úrady evidujú podanie ešte z januára. To sa má týkať 61 pracovníkov.

Komunikáciu s úradom práce potvrdila aj STVR. „Informácie sú poskytované úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zákonných lehotách vzťahujúcich sa na povinnosti zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy,” uviedla na margo problematiky Zuzana Vicelová, vedúca Odboru komunikácie STVR. Ku konkrétnym termínom sa však zástupcovia verejnoprávnej inštitúcie bližšie nevyjadrili.

Zdroje Aktualít naznačujú, že k prepúšťaniu by malo dôjsť už v apríli. Prvotné správy hovorili o 80 prepustených, no definitívne čísla budú známe až neskôr.

