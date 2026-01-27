O pár hodín sa na Slovensko vráti sneženie. Môže napadnúť do 10 centimetrov bielej pokrývky

Zuzana Veslíková
Zima je späť.

Už v stredu sa k nám vráti sneženie a vločky očakávajte poletovať aj v nižších polohách. Výraznejšie zrážky sa majú objaviť zajtra večer.

Milovníci snehu majú opäť dôvod na radosť

Dážď sa zmení na sneženie najprv v Banskobystrickom kraji a v západnej časti Košického kraja, informuje iMeteo. „Vo štvrtok sa dážď už zmení na sneženie prakticky na celom území, s výnimkou západu a juhu stredného Slovenska. Večer už môže na západe Bratislavy, v oblastiach Lamača či Borov snežiť, zatiaľ čo v centre mesta bude ešte pršať. V Podunajskej nížine sa dážď zmení na sneženie až v priebehu piatkového rána.“

Napadnúť môže do 10 centimetrov snehu, pričom najviac bielej pokrývky sa očakáva práve v Banskobystrickom kraji a na Záhorí.

