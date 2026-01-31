O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde

Tak ako mnohé iné, ani kultový detský animovaný seriál, ktorý si dokáže užiť akákoľvek veková skupina, sa nevyhol konšpiráciám zo strany divákov. Jedna taká, ktorá sa na internete objavuje už nejaký ten piatok, si ale veci vysvetlila trošku po svojom a ako sa ukázalo, nič na nej nie je pravda. Teda okrem toho, že je o jednej z najtemnejších epizód Toma a Jerryho, aké kedy vznikli, píše web LADbible.
Predmetná konšpiračná teória vznikla okolo epizódy s názvom Blue Cat Blues, ktorá je za najtemnejšiu považovaná z jedného prostého dôvodu: obaja hlavní protagonisti animovaného seriálu – kocúr Tom a aj myšiak Jerry – v jej závere majú spáchať samovraždu.
Najsmutnejšia epizóda Toma a Jerryho
Epizóda, ktorá bola prvýkrát odvysielaná 16. novembra 1956, zobrazuje kocúra Toma, ktorý sa v depresii z toho, že ho jeho milovaná mačka opustila kvôli inému, podujme sadnúť si na koľajnice a čaká na vlak. Samozrejme, jeho myšací (ne)priateľ sa mu snaží zdvihnúť náladu, no neúspešne, keďže napokon aj Jerryho nechá jeho priateľka. Myšiak sa tak pridáva k Tomovi a obaja čakajú na prichádzajúci vlak. Ten napokon aj príde, ale čo sa s dvojicou stane, už ukázané nie je. Zvuk prichádzajúceho vlaku je totiž počuť až pred začiatkom záverečných titulkov. Je ale zrejmé, že dvojica sa naozaj chcela zabiť.
Viacerí diváci sa zhodli na tom, že ide o najsmutnejšiu epizódu, aká kedy v rámci Toma a Jerryho vznikla. Spolu s týmto sa ale objavujú aj ďalšie nepresnosti, ktoré portál LADbible uviedol na pravú mieru.
Ako je to naozaj?
V prvom rade, Tom a Jerry rozhodne samovraždu nespáchali, keďže po odvysielaní tejto časti vznikla viac ako stovka ďalších. A uviesť tiež treba, že v samotnom seriáli sme mohli vidieť hneď niekoľko častí, v ktorých sa protagonisti dostávajú po smrti do neba, či sa minimálne prizabíjajú. Ďalej je tiež pravdou, že tvorcovia seriálu niekoľkokrát ukázali aj smutnejšie udalosti – napríklad tri utopené mačiatka, ktoré sa dostali do neba.
Mnohí ale verili, že v prípade Blue Cat Blues išlo o posledný diel seriálu, ktorý sa tvorcovia rozhodli ukončiť naozaj temne. V skutočnosti ale o posledný diel seriálu vôbec nejde, keďže následne vzniklo a bolo odvysielaných viac ako 100 ďalších. Šíria sa aj nepravdy, že túto epizódu bolo zakázané vysielať kvôli temnému rázu.
Ako sa ukázalo, ani toto nie je vôbec pravda. Aj keď totiž nejde o divácky najobľúbenejšiu epizódu, televízne stanice, ktoré Toma a Jerryho vysielajú, ju nepreskakujú a divákom ju ukazujú pri každej repríze seriálu.
