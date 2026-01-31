O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde

Foto: Warner Bros.

Martin Kalinčák
Tiež ste si to všimli?

Tak ako mnohé iné, ani kultový detský animovaný seriál, ktorý si dokáže užiť akákoľvek veková skupina, sa nevyhol konšpiráciám zo strany divákov. Jedna taká, ktorá sa na internete objavuje už nejaký ten piatok, si ale veci vysvetlila trošku po svojom a ako sa ukázalo, nič na nej nie je pravda. Teda okrem toho, že je o jednej z najtemnejších epizód Toma a Jerryho, aké kedy vznikli, píše web LADbible.

Predmetná konšpiračná teória vznikla okolo epizódy s názvom Blue Cat Blues, ktorá je za najtemnejšiu považovaná z jedného prostého dôvodu: obaja hlavní protagonisti animovaného seriálu – kocúr Tom a aj myšiak Jerry – v jej závere majú spáchať samovraždu.

Najsmutnejšia epizóda Toma a Jerryho

Epizóda, ktorá bola prvýkrát odvysielaná 16. novembra 1956, zobrazuje kocúra Toma, ktorý sa v depresii z toho, že ho jeho milovaná mačka opustila kvôli inému, podujme sadnúť si na koľajnice a čaká na vlak. Samozrejme, jeho myšací (ne)priateľ sa mu snaží zdvihnúť náladu, no neúspešne, keďže napokon aj Jerryho nechá jeho priateľka. Myšiak sa tak pridáva k Tomovi a obaja čakajú na prichádzajúci vlak. Ten napokon aj príde, ale čo sa s dvojicou stane, už ukázané nie je. Zvuk prichádzajúceho vlaku je totiž počuť až pred začiatkom záverečných titulkov. Je ale zrejmé, že dvojica sa naozaj chcela zabiť.

Viacerí diváci sa zhodli na tom, že ide o najsmutnejšiu epizódu, aká kedy v rámci Toma a Jerryho vznikla. Spolu s týmto sa ale objavujú aj ďalšie nepresnosti, ktoré portál LADbible uviedol na pravú mieru.

Ako je to naozaj?

V prvom rade, Tom a Jerry rozhodne samovraždu nespáchali, keďže po odvysielaní tejto časti vznikla viac ako stovka ďalších. A uviesť tiež treba, že v samotnom seriáli sme mohli vidieť hneď niekoľko častí, v ktorých sa protagonisti dostávajú po smrti do neba, či sa minimálne prizabíjajú. Ďalej je tiež pravdou, že tvorcovia seriálu niekoľkokrát ukázali aj smutnejšie udalosti – napríklad tri utopené mačiatka, ktoré sa dostali do neba.

Mnohí ale verili, že v prípade Blue Cat Blues išlo o posledný diel seriálu, ktorý sa tvorcovia rozhodli ukončiť naozaj temne. V skutočnosti ale o posledný diel seriálu vôbec nejde, keďže následne vzniklo a bolo odvysielaných viac ako 100 ďalších. Šíria sa aj nepravdy, že túto epizódu bolo zakázané vysielať kvôli temnému rázu.

Ako sa ukázalo, ani toto nie je vôbec pravda. Aj keď totiž nejde o divácky najobľúbenejšiu epizódu, televízne stanice, ktoré Toma a Jerryho vysielajú, ju nepreskakujú a divákom ju ukazujú pri každej repríze seriálu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac