Nový prieskum: Smeru aj Progresívnemu Slovensku rastú preferencie, Hlas stagnuje. Republika by predbehla SNS

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 24,2 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko (PS) s 21,4 percenta a Hlas-SD so 14,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj.

V parlamente by skončilo sedem strán

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie KDH (7,3 percenta), strana SaS (6,4 percenta), Republika (5,4 percenta) a SNS (5,3 percenta). Pred bránami NR SR by zostala koalícia hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí (6,8 percenta), keďže by nedosiahla sedempercentné kvórum požadované pre koalície.

Nasleduje Maďarská aliancia s 3,6 percenta, hnutie Sme rodina (2,3 percenta) a strana Demokrati s dvoma percentami. Potrebných päť percent by nezískala ani Komunistická strana Slovenska (0,5 percenta) a ĽSNS (0,2 percenta).

Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 43 kresiel, PS 38 a Hlas-SD 26. S 13 poslancami by v NR SR bolo KDH, SaS by mala 11 mandátov, Republika desať a SNS deväť poslancov. Prieskum sa realizoval od 11. do 13. decembra na vzorke 1000 respondentov.