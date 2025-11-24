Nového lacného reťazca sa dočkajú v ďalšom regióne. Počas decembra navyše otvorí pobočky pod Tatrami či na Gemeri

Nemecký diskont vstúpil na slovenský trh s veľkými ambíciami. V rámci expanzie sa pozrie aj do menších regiónov.

Značka Woolworth sa na tuzemskom maloobchodnom trhu objavila prvý raz iba nedávno. Po otvorení svojej bratislavskej predajne rozšírila pôsobenie aj do ďalších miest, pričom z nastaveného tempa neuberá ani v posledných týždňoch aktuálneho roka.

Počas otváracieho dňa zástupcovia nemeckej spoločnosti pre náš trh uviedli, že ešte tento rok by chceli mať otvorených 10 nových predajní, pričom v nasledujúcom roku tento počet zdvojnásobia a sprístupnia zhruba 20 obchodov. Slovensko je zároveň piatou krajinou, do ktorej sa lacný obchodník rozhodol vstúpiť. Okrem nás nájdeme logo Woolworthu aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.

Mieri aj do Prievidze

Ako už bolo spomenuté, prvá pobočka svoje brány otvorila v Bratislave, následne sa pridali mestá ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina a Trnava. Už potvrdenými lokalitami sú tiež Liptovský Mikuláš, Revúca a po druhýkrát Trnava.

Práve tieto tri lokality skompletizujú tohtoročnú slovenskú desiatku predajní. Ako vyplýva z informácií na oficiálnom webe spoločnosti, 11. decembra by mali otvoriť obchody v Trnave a Liptovskom Mikuláši, následne sa 18. decembra pridá aj Revúca. Pod Tatrami či na Gemeri si teda známy diskontný koncept budú môcť vyskúšať ešte pred Vianocami.

V expanzii bude Woolworth pokračovať aj počas budúceho roka a už dnes vieme, do akých ďalších regiónov mieri. Iba nedávno sme vás informovali o tom, že Nemci hľadajú pracovníkov do predajní v mestách ako Martin a Piešťany, pričom najnovšie tiež pribudla pracovná ponuka do Prievidze. V akom časovom horizonte budú tieto pobočky otvorené, zatiaľ nevieme, no dá sa predpokladať, že by sa tak mohlo stať už v najbližších mesiacoch.

Foto: interez.sk

Aj keď Nemci vstúpili do slovenských biznisových vôd až v druhej polovici aktuálneho roka, konkurenčného prostredia sa zjavne neboja. Nové prevádzky často otvárajú práve v lokalitách, kde priamo susedia s reťazcami ako Pepco či Action.

Viac o značke

Tradícia značky siaha až do 19. storočia a po úspešnom reštarte v roku 2010 sa stal Woolworth jedným z najrýchlejšie rastúcich maloobchodných reťazcov v Nemecku.

Výhodou pre reťazec môže byť na tuzemskom trhu práve to, že pre domácich spotrebiteľov ide o známy koncept diskontu so zmiešaným tovarom. Ten si Slováci mimoriadne obľúbili a aktívne ho vyhľadávajú. Množstvo produktov sa v prevádzkach tejto spoločnosti predáva za menej ako tri eurá. Zároveň, pre náročnejšiu klientelu je k dispozícii aj takzvaná premium kategória produktov.

Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou. Česká republika aj Slovensko v tejto stratégii zohrávajú kľúčovú úlohu.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
