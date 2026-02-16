Novinka pre vozidlá: Musíte mať zariadenie, bez ktorého auto neprejde cez STK

šoférovanie

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Podľa odborníkov by tieto bezpečnostné opatrenia mohli do roku 2038 zachrániť až 25-tisíc životov na európskych cestách.

Súčasťou týchto opatrení je aj tzv. čierna skrinka (záznamník údajov o udalostiach známy pod skratkou EDR) ako súčasť povinnej výbavy. Čiernu skrinku v aute nemá byť možné deaktivovať. Výrobcovia vozidiel ju majú povinne integrovať do riadiacej jednotky airbagu a umiestniť na miesto, ktoré je pre bežného používateľa ťažko dostupné.

Aktivácia čiernej skrinky prebieha automaticky pri nafúknutí airbagov a aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov. Zariadenie má v takom prípade zaznamenať, čo sa dialo tesne pred nehodou, počas nárazu aj bezprostredne po ňom. Zaznamenávané údaje zahŕňajú napríklad rýchlosť vozidla, intenzitu brzdenia, polohu či jeho sklon.

Povinnosť montáže sa rozširuje, platí pre ďalšie kategórie

Informáciu priniesol portál Topspeed, ktorý zároveň upozorňuje, že z dôvodu ochrany súkromia podľa GDPR čierna skrinka nebude uchovávať zvukový záznam. Ten je pritom štandardnou súčasťou čiernych skriniek v letectve. Ak by bola deaktivovaná, vozidlo podľa slov portálu neprejde technickou kontrolou.

Je lepšie kupovať nové auto alebo jazdené? Automechanik má na to jasnú odpoveď. Prezradil, čo treba zvážiť, kým sa rozhodneme.

Pre bežných motoristov nastala kľúčová zmena už 7. júla 2024, keď sa čierna skrinka stala súčasťou povinnej výbavy nových osobných vozidiel triedy M1 a úžitkových vozidiel triedy N1.

Ilustračná foto: Unsplash

Ako uvádza portál Fontech, od 7. januára 2026 sa povinnosť montáže čiernej skrinky rozšírila aj na nové typy vozidiel kategórií M2, M3, N2 a N3. Od 7. januára 2029 bude platiť pre všetky novovyrobené vozidlá v týchto kategóriách.

Povinnosť sa nevzťahuje na staršie, už prevádzkované vozidlá.

Povinná čierna skrinka mnohých hnevá

Podľa odborníkov by nové bezpečnostné opatrenia (podľa nariadenia 2019/2144) mohli do roku 2038 zachrániť až 25-tisíc životov na európskych cestách. Napriek tomu sa ozýva viacero kritických hlasov.

Najčastejšie sa spomína otázka súkromia a ochrany dát. Kritici tvrdia, že ide o ďalší krok k normalizácii sledovania správania občanov. Sporný je podľa nich aj samotný prínos pre bezpečnosť. Oponenti namietajú, že ide skôr o analytický nástroj využiteľný po nehode, nie o prvok, ktorý by jej dokázal bezprostredne predísť.

A medzi výraznejšie – hoci priestrelné – obavy patrila v počiatkoch zavádzania nového súboru opatrení aj predstava, že úrady by mohli prostredníctvom čiernej skrinky pokutovať priestupky na diaľku. To však pri typickom fyzickom zariadení, ktoré nekomunikuje s externými systémami ani neposiela dáta online, nie je možné.

Zariadenie má slúžiť predovšetkým pri vyšetrovaní dopravných nehôd. Vyšetrovatelia sa budú môcť oprieť o objektívny súbor technických údajov a získať presnejší obraz o tom, čo sa bezprostredne pred kolíziou odohralo a aký bol podiel jednotlivých účastníkov na vzniku nehody.

