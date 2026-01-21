Je lepšie kupovať nové auto alebo jazdené? Automechanik má na to jasnú odpoveď

Foto: ilustračné, Pexels / osobný archív Stanislawa Kráľovského

Michaela Olexová
Prezradil, čo treba zvážiť, kým sa rozhodneme.

Najčastejším argumentom proti kúpe nového auta je rýchly pokles jeho hodnoty – stačí vyjsť z predajne na ulicu a z pôvodnej ceny ubudnú prvé stovky či tisíce eur. Pri kúpe takzvanej jazdenky, teda auta z druhej ruky, zas mnohí riešia obavu zo skrytých chýb, ktoré si pri kúpe nemusíme všimnúť a ktoré nás môžu veľmi rýchlo pripraviť o ďalšie peniaze.

Práve túto dilemu sme otvorili s automechanikom z košického servisu. Pýtali sme sa ho, aké sú hlavné výhody a nevýhody kúpy nového auta v porovnaní so starším vozidlom.

Prečo si kúpiť nové auto?

Najskôr sme sa pozreli na nové autá, ktoré majú podľa mechanika jednu zásadnú výhodu: automatickú záruku, ktorá je súčasťou predaja.

„Záruka býva rôzne dlhá – niekedy dva, inokedy tri, päť či dokonca sedem rokov. A vždy je lepšie mať auto so zárukou ako bez nej. Pri jazdenom aute vám ju, samozrejme, nikto nedá,“ upozorňuje.

Zohľadniť treba aj fakt, že auto priamo z predajne má všetky diely nové a originálne, čo by sa malo prejaviť aj na ich životnosti: „Aj v katalógoch sa uvádza, že diely priamo od výrobcu by mali vydržať najdlhšie,“ vysvetľuje mechanik.

Ilustračná foto: Pexels

S tým súvisí aj ďalšia výhoda: prvé roky ušetríte na servise. „Spotrebné veci ako olej, brzdy či filtre meniť musíte pri každom aute. No ostatné diely – napríklad motor alebo nápravy – by mali byť bez problémov a vydržať pokojne niekoľko rokov.“

Pri novom aute sa zároveň nemusíte obávať skrytých chýb: „Pri jazdenom aute sa môže stať, že ho kúpite a až po roku sa objavia problémy, pre ktoré ho v konečnom dôsledku preplatíte aj dvakrát. Pri novom aute sa to jednoducho nestáva. Ak sa nejaká skrytá chyba objaví, ide o problém, o ktorom nevedel ani predávajúci – a vtedy nastupuje záruka.“

Výhodou sú aj emisné normy. Výrobcovia nových áut rátajú s tým, že vozidlo musí spĺňať predpisy ešte dlhé roky: „Staršie autá prechádzajú emisnými kontrolami často len s odretými ušami. Pri novom aute toto vôbec nemusíte riešiť,“ dodáva.

Napokon treba dodať, že nové autá spravidla vo väčšej miere spĺňajú nielen emisné, ale aj bezpečnostné normy. „Prechádzajú prísnejšími a dôkladnejšími testami, majú sofistikovanejšie systémy a prepracovanejšie asistenčné prvky. Tie síce často vodičov dokážu iritovať, no v konečnom dôsledku zvyšujú bezpečnosť prevádzky,“ uzatvára mechanik.

Prečo si nekúpiť nové auto?

Kúpa nového auta má podľa mechanika jednu zásadnú nevýhodu: rýchly a prudký pokles jeho hodnoty.

„Nezáleží na tom, aké nové auto kupuješ. Stačí, aby vyšlo z fabriky a bolo napísané na majiteľa. Vo všeobecnosti sa uvádza, že už v tomto momente stráca 10 až 15 % zo svojej pôvodnej ceny. Počas prvého roka sa táto strata môže vyšplhať až na 20 či 30 %,“ vysvetľuje.

Ilustračná foto: Unsplash

Dodáva, že pri jazdených autách je situácia úplne iná. „Ak si kúpiš 10-ročnú Octaviu a po roku budeš predávať 11-ročnú, rozdiel v cene určite nebude taký brutálny ako pri novej a ročnej Octavii,“ hovorí.

Mechanik sa dotýka aj často diskutovanej otázky kvality výroby starších a novších áut.

„Často počúvam argument, že nové autá už nie sú také ‘poctivé’ ako tie staré. V skutočnosti to však závisí od automobilky. Nedá sa to zovšeobecniť,“ tvrdí.

Podľa neho existujú značky, ktoré kedysi vyrábali trvácnejšie autá než dnes, no zároveň aj také, ktoré mali pred desiatimi či pätnástimi rokmi výrazné problémy s kvalitou a ich súčasná produkcia je oveľa lepšia. „Tento argument by som preto príliš nebral vážne. Niekedy to platí, inokedy nie – je to naozaj fifty-fifty.“

Prečo si kúpiť staré auto?

