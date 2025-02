Novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová: Bombic sa mi nezdá byť psychicky v poriadku, mala som čudný zážitok

Novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová je jednou z obetí, ktorú stíhaný Daniel Bombic opakovane spomína vo svojich videách a svojich podporovateľov proti nej štve.

Článok pokračuje pod videom ↓

Novinárka v rozhovore pre Denník N prehovorila o tom, ako sa celý príbeh začal. Kovačič Hanzelová hovorí, že Bombic opakovane štval ľudí proti vybraným obetiam, dokonca im za ich sledovanie mal platiť.

Teraz sa zdržiava v Bratislave a novinárka už pred časom na sociálnych sieťach písala, že musia prijať opatrenia.

„Nemám síce na to vzdelanie, ale nezdá sa mi psychicky v poriadku. Neviem, čoho všetkého je schopný, ale predpokladám, že by skôr išlo o zastrašovanie, že sa postaví blízko,“ povedala v rozhovore.

Na Bombica boli vydané tri zatýkacie rozkazy pre trestné činy:

prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (§422 TZ);

rozširovanie extrémistického materiálu (§422b TZ);

podnecovanie (§337 TZ);

podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§424 TZ);

nebezpečné elektronické obťažovanie (§360b TZ);

neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi (§374 TZ).

Hrozí nebezpečenstvo?

„V minulosti sám hovoril, že zaplatil ľuďom, ktorí chodili prenasledovať jedného človeka, ktorého označil za údajného admina Zomri. Tomu človeku lietal dronom nad pozemkom, odfotil mu dieťa v škôlke a zverejnil to,“ dodáva.

Špecializovaný trestný súd ešte minulý týždeň rozhodol, že Bombic zostáva na slobode, nemá ani monitorovací náramok. Rozhodnutie sudcu Petra Pulmana zo Špecializovaného trestného súdu v Pezinku nie je právoplatné. Rozhodovať bude Najvyšší súd.

„Robí to, že aj mňa štyri roky vykresľuje ako úplného antikrista a zo správ, ktoré mi chodia, usudzujem, že tí ľudia ma naozaj úprimne nenávidia, lebo ich toľko masíruje nejakou predstavou o mne, že neviem povedať, či niekomu neprepne a nepríde za mnou,“ povedala tiež novinárka.

Podľa nej je otázne, ako sa budú správať jeho fanúšikovia.

„Mala som čudný zážitok, že pred vchodom stál nejaký pán, ktorý za mnou išiel až k autu, ktoré bolo vzdialené asi 300 metrov. Možno to bola náhoda, možno nie, tak som si ho pre istotu odfotila. Nerobím z toho drámu, ale všímam si viac okolie a som pripravená dokumentovať niektoré veci,“ povedala.

Trestne stíhaného extrémistu Daniela Bombica eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko príslušníci Interpolu Bratislava spoločne so špeciálnou jednotkou (PPÚ KR PZ Bratislava) v utorok 28. januára. Previezol ho vládny špeciál.

Kovačič Hanzelová tiež naznačila, že niektorí slovenskí politici použili Daniela Bombica ako výťah k moci. „Členovia Republiky hovoria, že Smer vyslovene platí Daniela Bombica, nevedia to dokázať, ale tvrdia to. Asi sa teraz postarali za odmenu, že im pomohol. Jeho streamy mali naozaj veľký dosah a asi im to naozaj nejakých voličov prinieslo,“ povedala.

Bombic okrem iného zverejňoval videorozhovory, do ktorých si pozýval koaličných politikov – bol tam Robert Kaliňák, ale aj Matúš Šutaj Eštok a mnoho ďalších.

Obavy majú aj iní

Známy aktivista a šéf Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher má taktiež z Bombica obavy. Tvrdí, že sa k nim do kancelárie snažila dostať podozrivá osoba.

„Dávajte si pozor, dnes sa do našej kancelárie snažil dostať podozrivý muž, máme obavu, že šlo o nechvalne známeho extrémistu, ktorý nie je vo väzbe (a nebudem ho menovať) – zazvonil domový zvonček, kolegyňa „zdvihla“ a mužský hlas sa pýtal, či sme „ľudské práva“, tak mu slušne odpovedala, že Inštitút ľudských práv a že čo by chcel, nejasne splietal, že sa chce rozprávať,“ písal na facebooku ešte v piatok.

Upozorňoval, že sa naňho obracia viacero ľudí s podobnými obavami o bezpečnosť.

O väzbe pre Bombica definitívne rozhodne Najvyšší súd už 6. februára. Sú na neho vydané tri zatykače, známy je predovšetkým svojím extrémistickým správaním, podnecovaním k nenávisti a nebezpečným obťažovaním na internete.