Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta

Keď začiatkom tohto roka Biedronka vstúpila na slovenský trh, mnohí už v predstihu hovorili o maloobchodnej udalosti roka. Kompetentní avizovali do konca roka 2026 otvorenie 50 nových predajní, ktoré chce spoločnosť Jerónimo Martins budovať predovšetkým okolo svojho logistického centra vo Voderadoch.
Prvá otvorená predajňa bola v Miloslavove, teda neďaleko nášho hlavného mesta. Poľský diskont vo vlastníctve portugalskej skupiny zatiaľ Bratislavu s najväčšou pravdepodobnosťou obíde, no viaceré pobočky pripravuje v jej blízkom okolí. Portál interez vás ako prvý informoval o tom, že jedna z nich rastie v obci Malinovo.
Práce idú do finále
Malinovo a jeho okolie v súčasnosti patrí medzi atraktívne lokality a rozvíjajúce sa oblasti, ktoré zároveň disponujú kvalitnou občianskou vybavenosťou. Už teraz sa medzi obcami nachádza retailový park, v ktorom našla okrem drogérie, lekárne či chovateľských potrieb domov aj sieť potravín Kraj. V tesnej blízkosti prevádzkuje predajňu nemecký Lidl, pričom o niekoľko stoviek metrov má pobočku Billa.
Portálu interez sa už pred pár týždňami podarilo zistiť, kde očakávaný diskont vyrastie. Lokalizovaný bude na doteraz voľnom pozemku medzi polyfunkčnou budovou a čerpacou stanicou OMV, pri vjazde do obce v smere od Bratislavy. Úpravy pozemku a stavebné práce začali ešte počas septembra, pričom výstavba novej predajne napreduje skutočne rýchlo.
V súčasnosti je už objekt jasne rozoznateľný so zasklenou prednou časťou. V interiéri sa aktuálne pracuje na skladaní regálov a zariaďovaní priestorov budúcej predajne, pričom v exteriéri finišujú práce na fasáde a parkovisku. Podľa všetkého by sa tak mohol projekt dokončiť ešte počas tohto roka. Otázne je, či v ňom diskont stihne privítať aj prvých zákazníkov, alebo sa tak stane až začiatkom budúceho roka.
Biedronka svoje plány a termíny nezvykne vopred komentovať, no v obci už zorganizovala stretnutia, na ktorých privítala záujemcov o zamestnanie v malinovskej predajni. S podobnou iniciatívou prišla aj do susedného Tomášova.
Stihnú otvoriť 50 pobočiek?
Pôvodné plány spoločnosti Jerónimo Martins na Slovensku hovorili jasnou rečou. Do konca budúceho roka chcela firma pod Tatrami otvoriť približne 50 predajní s logom lienky. Dnes už je zrejmé, že takáto vízia narazila na slovenskú realitu a otváranie ide pomalšie, ako sa predpokladalo. Samozrejme, tuzemské podnikateľské prostredie a povoľovacie procesy sú oproti poľskému trhu odlišné.
Podľa zverejnených pracovných ponúk sa však okrem Malinova či Tomášova chystá do viacerých obcí ako Chorvátsky Grob, Zlaté Klasy, Dudince, Zemianska Olča, Veličná či Mostová. Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava.
Špecifikom je, že s výnimkou Žiliny sa diskont zatiaľ krajským mestám vyhýba a jeho prvé slovenské kroky nepovedú ani na východné Slovensko. Diskont u nás razí stratégiu podobnú tej poľskej – mieri skôr do menších miest a obcí.
O východe sa zatiaľ nehovorí
Ešte počas minulého roka, keď bol príchod Biedronky na Slovensko iba v rovinách špekulácií či diskusií, sa predpokladalo, že vzhľadom na správanie domácich zákazníkov bude diskontný reťazec spočiatku vyhľadávať pohraničné regióny na severnom či východnom Slovensku. Dôvod bol jednoduchý – Slováci žijúci v týchto oblastiach „lienku“ poznajú a sami v nej v rámci možností nakupujú.
Kým na Orave či Kysuciach sa už prvé pobočky lacného obchodníka črtajú, východ našej krajiny sa v doterajších plánoch spoločnosti nespomína. Biedronka totiž svoje veľké logistické centrum otvorila vo Voderadoch na západnom Slovensku a svoju tuzemskú sieť chce budovať v jeho dostupnosti. Už počas otváracieho dňa Poliaci naznačili, že takéto centrum by malo pribudnúť aj na východe, nebolo to však v krátkodobom horizonte.
My sme zástupcov Biedronky kontaktovali s otázkami, ako to s východným Slovenskom a jej plánmi v týchto regiónoch aktuálne vyzerá. Spoločnosť nám svoje stanovisko do vydania článku nezaslala.
Jerónimo Martins vo všeobecnosti nezvykne komentovať svoje krátkodobé, ani dlhodobé plány. Deje sa tak pravdepodobne so zreteľom na vysokokonkurenčné prostredie. Už v prvých týždňoch Biedronka dokázala rozprúdiť slovenské maloobchodné vody a doposiaľ najviac zaujala akciou, pri ktorej mali zákazníci na uplatnenie zľavy predložiť vernostnú kartu jedného z konkurenčných reťazcov.
V nadväznosti na to zareagoval marketingovou kampaňou člen Schwarz Gruppe Kaufland. Kým v Poľsku je najväčšou konkurenciou Biedronky konceptovo podobný Lidl, na našom trhu sa zatiaľ do priamej konfrontácie poľského typu nedostali.
