Nové zistenia môžu zmeniť svet. Vedci prišli na to, odkiaľ by mimozemšťania mohli pozorovať našu Zem

Mimozemskí pozorovatelia mohli za posledných 5000 rokov pozorovať Zem zo 1715 hviezdnych systémov nachádzajúcich v našom kozmickom susedstve. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v stredu vo vedeckom časopise Nature, v ktorej astronómovia vypracovali užší zoznam svetov s dobrými predpokladmi na to, aby ich prípadní obyvatelia spozorovali život na našej planéte, uviedli denník The Guardian a agentúra AP.

Aby tím vedcov objavil planéty, z ktorých je možné pozorovať život na Zemi, aplikoval vo svojej štúdii jeden zo spôsobov, pomocou ktorého astronómovia hľadajú vo vesmíre potenciálne obývateľné planéty. Ide o takzvanú metódu tranzitu – sledovanie prechodu planét pred hviezdou, okolo ktorej obiehajú, v dôsledku čoho sa mierne zníži jej jas.

Z ktorých hviezdnych systémov nás pozorujú?

“Jedným zo spôsobov, ako nájdeme planéty, je to, že blokujú časť svetla ich materskej hviezdy. Opýtali sme sa teda sami seba, pre koho by sme boli mimozemšťanmi, ak by sa na nás niekto pozeral,” uviedla profesorka astronómie a riaditeľka Inštitútu Carla Sagana na Cornellovej univerzite v štáte New York Lisa Kalteneggerová, ktorá je hlavnou autorkou štúdie.

Vedci sa tak na základe údajov získaných z vesmírneho observatóriom Gaia pokúšali zistiť, z ktorých hviezdnych systémov je možné sledovať Zem pri jej prechode pred Slnkom.

Dohromady identifikovali 2034 hviezdnych systémov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 326 svetelných rokov, z ktorých by bolo možné objaviť ľudskú civilizáciu. Avšak iba z 1715 z nich bolo možné pozorovať Zem za posledných 5000 rokov. Zo zvyšných 319 bude možné objaviť ľudskú civilizáciu prostredníctvom metódy tranzitu až počas najbližších 5000 rokov.

Z objavených hviezdnych systémov s vhodnými podmienkami na pozorovanie Zeme je 46 dosť blízko na to, aby odtiaľ mimozemšťania zachytili jasný signál ľudskej existencie – rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa začalo asi pred 100 rokmi, píše The Guardian. Ako uvádza portál Space.com, v siedmich z 2034 hviezdnych systémoch bol potvrdená existencia planét a niektoré z nich sa nachádzajú v obývateľnej zóne vhodnej pre vznik života.