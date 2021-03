Elon Musk má jasné argumenty. Vysvetlil, prečo podľa neho žiadni mimozemšťania neexistujú

Najnovšie sa zvláštnym argumentom rozhodol dokázať, že mimozemšťania neexistujú. A to napriek tomu, že na palubu rakety Falcon Heavy umiestnil pre mimozemšťanov skrytý odkaz, keby sa náhodou predsa len ukázalo, že existujú.

Muskov argument vyvolal búrlivú diskusiu

Ako informoval portál LAD Bible, na raketu Falcon Heavy Elon Musk umiestnil skrytý odkaz pre mimozemšťanov, a to napriek tomu, že podľa jeho tvrdení žiadni neexistujú. Šéf Tesly sa prostredníctvom Twitteru vyjadril, že má nepriestrelný argument. Podľa neho väčšina obrázkov, ktoré majú slúžiť ako dôkazy o existencii mimozemšťanov, v skutočnosti nič nedokazujú. Na väčšine fotografií je totiž možné vidieť len rozmazané machule, a to napriek tomu, že dnes už máme dosť dobré technológie na to, aby boli vyhotovené zábery vo vyššej kvalite a ostré.

Strongest argument against aliens pic.twitter.com/eF2FFZpJQE — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2021

Na Muskov odkaz reagovali už tisícky ľudí, jeden z nich napísal, že toto je presne niečo, čo by povedal mimozemšťan. Ďalší z komentujúcich sa zas Muska opýtal, čo ak to tak má byť, čo ak sú mimozemšťania jednoducho len rozmazané machule a žiadne kvalitné technológie nepomôžu. Viacero používateľov sociálnej siete vyjadrilo sklamanie. „Týmto hlúpym argumentom si sklamal tých, ktorí si cenili tvoju inteligenciu,“ napísal v komentároch jeden z nich.

Snaží sa Musk zakryť, že je sám mimozemšťanom?

Ďalší ľudia si zas myslia, že Musk sa snaží niečo zakryť. Jeden z komentujúcich napísal, že aj 10-ročné dieťa predsa vie, že mimozemšťania bežne navštevujú našu planétu. Na druhej strane, niektorí ľudia sa Muska pýtali, aký je najsilnejší argument, ktorý by mohol existenciu mimozemšťanov potvrdiť, nie vyvrátiť.

Ďalší mu odpovedal, že prípady, kedy ľudia videli UFO, študuje už 27 rokov, no každý deň sa učí niečo nové. Na 100 % presvedčivý dôkaz o existencii (alebo neexistencii) mimozemšťanov však momentálne jednoducho neexistuje. Niektorí ľudia dokonca vyjadrili názor, že práve Zem je cudzou planétou, ktorú osídlili dinosaury, najdominantnejšie stvorenia, aké kedy po jej povrchu chodili.

Naši ľudskí predkovia mali byť podľa tohto používateľa vesmírni putujúci. Tí zistili, že Zem je síce obývateľná, no veľmi nebezpečná. Zámerne preto jej smerom presmerovali asteroid a dinosaury vyhubili. Ďalší komentujúci prišiel s nápadom, že žijeme v akejsi simulácii a mimozemšťania, Bigfoot a podobné stvorenia sú len prekvapenia od developerov, aby to nebolo také jednotvárne. Nuž, výber fanúšikovských teórií je naozaj pestrý.