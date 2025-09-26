Nové napätie na hranici? Ukrajina obviňuje Maďarsko z prieniku dronov, toto mali podľa Zelenského skúmať

Ukrajina v piatok oznámila, že niekoľko prieskumných dronov narušilo jej vzdušný priestor pozdĺž hranice s Maďarskom. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského išlo pravdepodobne o maďarské bezpilotné lietadlá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Ukrajinské sily zaznamenali narušenie vzdušného priestoru prieskumnými dronmi, ktoré pravdepodobne patrili Maďarsku,“ uviedol Zelenskyj na platforme X. Predbežný posudok situácie naznačuje, že drony mohli viesť prieskum priemyselného potenciálu Ukrajiny v jej západných pohraničných oblastiach, ozrejmil prezident.
„Nariadil som overenie všetkých dostupných informácií a urýchlené vypracovanie správ o každom zaznamenanom incidente,“ povedal ukrajinský líder po stretnutí s najvyšším vojenským velením Ukrajiny.
I held a military briefing.
Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, Chief of the General Staff Andrii Hnatov, Ukraine’s Minister of Defense Denys Shmyhal, and Deputy Head of the Presidential Office for defense matters Pavlo Palisa were present. Reports were delivered on the front… pic.twitter.com/IgYLR16aj4
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025
V uplynulom čase došlo k viacerým narušeniam vzdušného priestoru európskych krajín. Vniknutia zaznamenali napríklad v Poľsku, Rumunsku, Estónsku, vo Fínsku či v Dánsku.
Ukrajina predtým v piatok oznámila, že zakazuje vstup trom maďarským vojenským predstaviteľom na svoje územie ako odvetu za to, že Budapešť zakázala vstup trom jej predstaviteľom na územie Kyjeva. Maďarsko obvinilo Ukrajinu z presadzovania „protimaďarskej politiky“.
