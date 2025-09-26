Ide o naliehavú potrebu: Štáty EÚ sa zhodli na vybudovaní múru proti dronom, projekt by mohol vzniknúť do roka

Foto: Profimedia

TASR
Tomáš Čapák
Štáty EÚ sa zhodli na naliehavej potrebe vybudovania múru proti dronom.

Krajiny na východnej hranici Európskej únie považujú vybudovanie takzvaného „múru proti dronom“ na ochranu pred ruskými vniknutiami do svojho vzdušného priestoru za naliehavú potrebu, vyhlásil v piatok po videokonferencii eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.

„Vzdorujeme jasným výzvam. Rusko testuje EÚ a NATO a naša reakcia musí byť pevná, jednotná a okamžitá,“ uviedol Kubilius s tým, že nové iniciatívy majú zabrániť provokáciám Kremľa, ktoré označil za veľmi nebezpečné.

Zúčastnilo sa nakoniec aj Maďarsko

Diskusie o protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa zintenzívnili po nedávnych narušeniach vzdušného priestoru Poľska, Rumunska a Litvy ruskými dronmi a po pozorovaniach bezpilotných lietadiel nad Dánskom. Na piatkovom rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a nakoniec aj Maďarska. Prítomná bola aj šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.

Foto: TASR/AP

Kubilius vyjadril očakávanie, že lídri EÚ poskytnú politický impulz na pokrok v tejto iniciatíve počas októbrového summitu Európskej rady s cieľom pokračovať v príprave „podrobného koncepčného a technického plánu“.

Projekt „múru proti dronom“ by mohol byť dokončený do roka

Na tlačovej konferencii tiež doplnil, že ministri sa dohodli na delegovaní ďalších rokovaní na určených vyjednávačov a že čoskoro sa k téme uskutoční ďalšie stretnutie.

Podľa neho niektorí odborníci naznačujú, že projekt „múru proti dronom“ by mohol byť dokončený do roka, no Kubilius pripustil, že si týmto časovým odhadom „nie je istý“.

