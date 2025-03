Nové informácie v prípade brutálneho útoku na východe Slovenska: Vyšetrovanie má v rukách polícia, toto sa zatiaľ vie

Polícia vyšetruje útok na 32-ročného muža v obci Medzev v okrese Košice – okolie. Po polnoci prijali oznámenie na linke 158 o mužovi so zraneniami, ktorý ležal na miestnom trhovisku. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, na mieste policajti našli muža v bezvládnom stave, uložili ho do stabilizovanej polohy a poskytli mu predlekársku prvú pomoc.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Zranený bol prevezený do košickej nemocnice, pričom podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladaným trvaním liečenia viac ako 42 dní,“ informovala polícia. Polícia takisto uviedla, že vyšetrovanie ukázalo, že útoku predchádzala hádka, ktorá prerástla do fyzického napadnutia. Poškodeného muža podľa kamerového záznamu šesť osôb viackrát udieralo a kopalo do hlavy. Po prvotnom napadnutí z miesta odišli a následne sa vrátili a pokračovali v útoku.

„Vzhľadom na závažnosť útoku vec prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví s ťažkou ujmou spáchané formou spolupáchateľstva a trestný čin výtržníctva,“ spresnili policajti. Polícia zadržala šesť mladíkov, dvoch vo veku 16 rokov, troch 17-ročných a jedného 19-ročného. „Prebiehajú procesné úkony s cieľom objasniť, kto a v akej miere sa na útoku podieľal,“ doplnila polícia s tým, že bližšie informácie poskytne, keď to vyšetrovanie umožní.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.