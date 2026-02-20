Nové informácie o zatknutí Andrewa: Z polície odišiel vystrašený, vyšetrujú ho pre závažný čin

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Jeffrey Epstein
Vyšetrovanie väzieb na Epsteina má nové pokračovanie.

Bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora vo štvrtok prepustili z policajnej väzby takmer 12 hodín po jeho zadržaní pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Polícia po prepustení brata britského kráľa uviedla, že vyšetrovanie pokračuje.

TASR o tom informuje podľa správ svetových médií. Mountbatten-Windsor opustil policajnú stanicu Aylsham v grófstve Norfolk na zadnom sedadle vozidla, pričom na fotografiách vyzerá tak, že sa snaží vyhnúť foteniu, uviedla stanica Sky News.

Polícia potvrdila pokračovanie vyšetrovania

Polícia v regióne Thames Valley krátko po tom, ako boli zverejnené fotografie Mountbatten-Windsora opúšťajúceho policajnú stanicu, uviedla, že vyšetrovanie pokračuje. „Vo štvrtok sme zatkli muža po šesťdesiatke z Norfolku pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci. Zatknutý muž bol teraz prepustený, pričom vyšetrovanie ďalej pokračuje,“ uviedla. Zároveň potvrdila, že prehliadky v Norfolku sa už skončili.

Polícia zadržala Mountbatten-Windsora vo štvrtok – v deň jeho 66. narodenín – približne o 8.00 h miestneho času (9.00 h SEČ) údajne v nehnuteľnosti na panstve Sandringham v Norfolku. Úrady v spojení s jeho prípadom prehľadávali aj nehnuteľnosti v okresoch Berkshire a Norfolk.

Dlhodobé väzby na Jeffreyho Epsteina

Meno niekdajšieho princa sa opakovane objavilo v spisoch o Epsteinovi. Podľa najnovších zistení bývalý princ údajne posielal tomuto finančníkovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.

Foto: TASR/AP

Mountbatten-Windsor bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. Americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent sa stal symbolom zneužívania maloletých dievčat. V auguste 2019 zomrel vo väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu. Kauza Mountbatten-Windsora – mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. – a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.

Mountbatten-Windsor bol už preto zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a vojenských hodností. K štvrtkovému zadržaniu svojho brata sa vyjadril aj britský kráľ Karol III., ktorý vyhlásil, že zákon musí platiť pre každého.

