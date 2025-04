Nová romantická komédia vás chytí za srdce: Tento film, ktorý je hitom až v 92 krajinách, musíte vidieť

Predstavte si, že dostanete druhú šancu splniť si sny, na ktoré ste už dávno zabudli. Film, ktorý aktuálne ovláda Netflix, prináša príbeh plný emócií, nečakaných odhalení a osudovú lásku. Dojme vás, rozosmeje, ale aj prinúti zamyslieť sa nad tým, čo v živote skutočne chcete.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nová romantická komédia Seznam tajných přání (The Life List), ktorá dorazila na Netflix len pred pár dňami, konkrétne 28. marca 2025, dojíma divákov po celom svete a aktuálne kraľuje rebríčkom sledovanosti v 92 krajinách vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole. Ak máte radi filmy plné emócií, krásnych momentov a inšpiratívnych posolstiev, tento film si rozhodne zamilujete aj vy.

Snímka vznikla na motívy obľúbenej knihy od Nelson Spielman a ponúka všetko, čo sa od dobrej romantickej komédie očakáva, dojemné momenty, humor, skvelé herecké výkony a príbeh, ktorý vás chytí za srdce. Navyše, film sa odohráva v New Yorku, čo celú atmosféru príbehu zvýrazňuje.

Snímka sleduje mladú ženu menom Alex, v podaní talentovanej herečky Sofie Carson, ktorá je známa z filmov Purple Hearts, Feel the Beat alebo Carry-On. Alex sa po smrti matky ocitne pred nečakanou výzvou, pretože musí splniť všetky priania zo zoznamu, ktorý si napísala ešte ako dieťa, ak chce získať dedičstvo.

Spočiatku sa to zdá ako nevinná hra, no každým splneným prianím odhaľuje nielen svoje zabudnuté túžby, o ktorých netušila, že ich ešte stále má, ale aj rodinné tajomstvá a skutočný význam života. Samozrejme, nechýba ani pravá láska, pretože čo by to bolo za romantickú komédiu bez osudového stretnutia, všakže?

Diváci film chvália

Nová romantická komédia si získala divákov z celého sveta a na portáli ČSFD jej svieti hodnotenie 71 % a na Rotten Tomatoes 72 %. V recenziách ľudia píšu, že vo filme sa nájde každý z nás a tiež vyzdvihujú premyslený scenár a jasný smer príbehu. Okrem toho ho prirovnávajú k filmu 12 podmienok dedičstva z roku 2006.

Ak ste ešte nevideli Seznam tajných přání, urobte si pohodlie, pripravte si vreckovky a nechajte sa uniesť príbehom, ktorý vám pripomenie, že nikdy nie je neskoro ísť si za svojimi snami.