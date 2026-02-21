Nočná mora pre mnohých ľudí: Polícia prosí o pomoc, pátrajú po totožnosti osôb na fotkách

Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v hlavnom meste odcudzil bankomatovú kartu a následne ňou neoprávnene vybral peniaze z účtu.
V tejto súvislosti sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri identifikácii osôb.
Občanov prosí o pomoc
Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie.
„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb, ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ uviedli policajti s tým, že tak občania môžu urobiť na telefónnom čísle 158, na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
