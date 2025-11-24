Nočná mora mnohých sa stala realitou: Starší pán vypadol z obrovskej lode. Následne sa rozbehla veľká pátracia akcia

Foto: Justin Champion, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
Pri podobných udalostiach majú lode presne stanovené postupy.

Stovky ľudí na palube výletnej lode Disney Wonder boli svedkami tragickej situácie po tom, čo sa počas plavby medzi Austráliou a Novým Zélandom stratil jeden z pasažierov. Sedemdesiattriročný muž z melbournskej štvrte Moonee Ponds spadol nadránom cez palubu počas plavby smerom do Aucklandu.

Incident sa odohral približne o 4:30 miestneho času. Keď sa posádka dozvedela, že muž chýba, okamžite spustila záchrannú operáciu a loď sa v Tasmánskom mori otočila, aby sa pokúsila muža nájsť. Plavidlo hľadalo muža približne päť hodín, krúžilo po okolí a prehľadávalo more, píše web 7News.

Muža nenašli

Kapitán neskôr oznámil, že napriek rozsiahlemu pátraniu nezvestného nenašli. Podľa jedného z pasažierov panovala na palube pochmúrna atmosféra a časť personálu si musela vziať prestávku. Pri podobných udalostiach majú lode presne stanovené postupy. Posádka monitorovala palubu a pri pátraní používala aj termovízne kamery. Keďže hľadaného muža nenašli, plavba následne pokračovala.

Loď s kapacitou približne 1750 cestujúcich patrí medzi posledné, ktoré spoločnosť v regióne prevádzkuje. Tá už skôr oznámila, že po sezóne 2025/2026 sa do Austrálie a na Nový Zéland na istý čas nevráti. Po poslednej miestnej plavbe, ktorá odštartuje zo Sydney 30. januára budúceho roka, bude loď pokračovať smerom do Honolulu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mimoriadna udalosť: V Košiciach sa zrazili dve električky, hlásia viacero zranených

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac