Nočná mora mnohých sa stala realitou: Starší pán vypadol z obrovskej lode. Následne sa rozbehla veľká pátracia akcia

Stovky ľudí na palube výletnej lode Disney Wonder boli svedkami tragickej situácie po tom, čo sa počas plavby medzi Austráliou a Novým Zélandom stratil jeden z pasažierov. Sedemdesiattriročný muž z melbournskej štvrte Moonee Ponds spadol nadránom cez palubu počas plavby smerom do Aucklandu.
Incident sa odohral približne o 4:30 miestneho času. Keď sa posádka dozvedela, že muž chýba, okamžite spustila záchrannú operáciu a loď sa v Tasmánskom mori otočila, aby sa pokúsila muža nájsť. Plavidlo hľadalo muža približne päť hodín, krúžilo po okolí a prehľadávalo more, píše web 7News.
Muža nenašli
Kapitán neskôr oznámil, že napriek rozsiahlemu pátraniu nezvestného nenašli. Podľa jedného z pasažierov panovala na palube pochmúrna atmosféra a časť personálu si musela vziať prestávku. Pri podobných udalostiach majú lode presne stanovené postupy. Posádka monitorovala palubu a pri pátraní používala aj termovízne kamery. Keďže hľadaného muža nenašli, plavba následne pokračovala.
Loď s kapacitou približne 1750 cestujúcich patrí medzi posledné, ktoré spoločnosť v regióne prevádzkuje. Tá už skôr oznámila, že po sezóne 2025/2026 sa do Austrálie a na Nový Zéland na istý čas nevráti. Po poslednej miestnej plavbe, ktorá odštartuje zo Sydney 30. januára budúceho roka, bude loď pokračovať smerom do Honolulu.
