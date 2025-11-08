Nikdy nebol taký šokovaný: Brit navštívil slovenské mesto. Je to vraj skrytý klenot, ktorý by mal každý zažiť

Ktoré slovenské mesto podľa turistu naozaj stojí za návštevu?

Ak niekde človek žije, díva sa na dané miesto inými očami. Akoby tak trochu stratilo čaro. Ak sem ale zavíta turista, vidí niečo vskutku jedinečné a úžasné. Tento slovenský klenot očaril britského cestovateľa.

Toto ho prekvapilo

Nedávno sme vám priniesli článok o troch najlepších jedlách, ktoré by ľudia podľa britského turistu mali ochutnať skôr, než zomrú. Zdá sa, že Bratislava turistu, ktorý na Instagrame vystupuje pod menom jack_ofalljourneys, naozaj uchvátila. Popisuje ju totiž ako dokonalý skrytý klenot.

V jednom zo svojich videí tvrdí, že západná Európa je podľa neho zlý žart. Paríž, Londýn a ďalšie mestá síce majú svoje čaro, no neraz sú len šedivou a špinavou betónovou džungľou. V porovnaní s tým je východ Európy bezpečný, čistý, prekypuje životom a krásnou architektúrou, myslí si Jack.

Bratislava je podľa neho mestom, o ktorom ľudia hovoria príliš málo. Vraj nikdy nebol taký šokovaný, ako keď sem zavítal. Prekvapilo ho, aké sú ulice čisté, pestré a plné zelene, aké je Staré Mesto krásne a plné nádhernej architektúry. Ako výhodu uvádza aj to, že tu nie sú takmer žiadni turisti.

Cíti sa tu bezpečne a príjemne

Jackovi sa tiež páči, že v meste prevláda priateľská atmosféra, akoby boli všetci súčasťou súdržnej komunity. Vraj sa v Bratislave cítil veľmi bezpečne. Bolo podľa neho skvelé vidieť, ako si ľudia užívajú život v uliciach a deti sa hrajú na ihriskách. Dokonca tu nenatrafil ani na podvodníkov. Je to vraj niečo, čo v západnej Európe nie je príliš častým javom.

Na záver dodáva, že Bratislava je jednoznačne mestom, ktoré by odporúčal navštíviť každému. Aj keď tak možno na prvý pohľad nepôsobí, vraj si zaslúži šancu.

V komentároch sa pridávajú ďalší, ktorí píšu, že v Bratislave taktiež pobudli a veľmi sa im tu páčilo. Samozrejme, nájdu sa aj kritici. Jeden z komentujúcich napríklad píše, že Bratislava mu pripadala neuveriteľne nudná. Viedeň, vzdialená len na skok, je vraj omnoho lepšia. Iní zas preferujú Krakov či Prahu.

