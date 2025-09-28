„Bolo to nechutné.“ Rodina opisuje príšernú skúsenosť so známym rezortom: Zájazd stál skoro 1 000 eur

Michaela Olexová
Rodinná známa ponúkla manželom, aby využili už zaplatený zájazd, na ktorý sama nemohla ísť.

Cena dovolenky v Parkdean Resorts Sandford Holiday Park bola 809 libier (zhruba 930 eur). Rodina doplatila ešte 40 libier (asi 50 eur) za kompletnú zmenu údajov, čo podľa podmienok malo stačiť na úspešný prepis rezervácie. „Po zaplatení 40 libier nám prišlo potvrdenie,“ vysvetľuje Claire Williamsová, matka rodiny. 

Manželia sa teda rozhodli vyraziť a s tromi deťmi cestovali približne sedem hodín, kým dorazili do grófstva Dorset. Ako opísal LADBible, všetci sa po dlhej ceste tešili na posteľ a odpočinok.

Namiesto vítania ich však po príchode čakal šok.

„Periete špinavé peniaze!“

Krátko po tom, čo prebehol check-in, zazvonil rodine telefón. Volali z recepcie a požiadali ich, aby sa vrátili – údajne kvôli zmene mena v systéme. Zmätená rodina tak zamierila späť za personálom.

Tu sa však situácia rýchlo zvrtla. „Myslela som si, že pôjdeme dnu, všetko objasníme a vybavené. Ale k tomu vôbec nedošlo,“ opisuje Claire.

Manažér rezortu ich totiž bez ďalšieho vypočutia začal okamžite obviňovať z podvodu. Tvrdil, že sú na dovolenke, ktorú nezaplatili. Claire sa proti tomu bránila: „Áno, technicky sme nezaplatili celú dovolenku. Ale priateľom, ktorí pôvodne mali ísť, sme časť vyplatili.“

Obvinenia tým však neskončili – manažér zašiel až tak ďaleko, že rodinu obvinil z prania špinavých peňazí. Napätie stúpalo, deti boli rozrušené. Personál im následne oznámil, že majú hodinu na to, aby opustili rezort.

Claire dostala z celej situácie záchvat úzkosti priamo na verejnosti.

Už nikdy sa tam nevrátim

„Nevedela som, čo si mám o tom myslieť. Bola som v šoku. Myslela som, že ide o obyčajné nedorozumenie, ktoré sa vyrieši rozhovorom. Ale nikto sa so mnou nechcel normálne rozprávať,“ hovorí žena.

Rodina sa teda zdrvená vybrala späť na cestu a absolvovala ďalších sedem hodín naspäť do Lancashire. Po návrate kontaktovali generálneho riaditeľa rezortu, ktorý im ponúkol plnú finančnú náhradu, spolu s dodatočnou kompenzáciou 200 libier (asi 230 eur).

Hovorca rezortu uviedol: „Je nám ľúto skúsenosti, ktorú prežila pani Williamsová. Našou prioritou je vysoká úroveň zákazníckeho servisu a to, čo zažila, rozhodne nezodpovedá našim štandardom. Po tom, ako nás kontaktovala, sme jej v plnej výške vrátili náklady na dovolenku vrátane poplatku za zmenu rezervácie a ponúkli sme jej aj kompenzáciu cestovných nákladov. Z nášho pohľadu je týmto záležitosť uzavretá.“

Claire však hovorí, že peniaze im neprinesú späť pokazené chvíle: „Bolo to srdcervúce. Moje deti boli zdrvené, všetci sme boli rozrušení. Bolo to nechutné zaobchádzanie. Už nikdy sa tam nevrátim a varujem ostatných ľudí, aby sa tomuto miestu vyhýbali,“ uzatvára.

Na portáli Trip Advisor má toto miesto 3,5/5 hviezdičiek. Najviac bodov v recenziách získala samotná lokalita, no do očí bije aj štipľavá recenzia, v ktorej sa píše jediná veta: „Ak chcete naozaj skvelý zážitok… tak sa tomuto miestu vyhnite.“

