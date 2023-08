Je držaný v krabici pod zemou, cíti sa ako pochovaný v rakve zaživa: Brutálny vrah čaká v špeciálnej cele na smrť

V histórii ľudstva sa objavilo viacero brutálnych vrahov, z ktorých činov ľuďom dodnes naskakuje husia koža. A Roberta Maudsleyho môžeme zaradiť medzi nich. Spáchal ohavnosť, ktorá ho dostala za mreže, no tým to ani zďaleka neskončilo. Vraždil aj tam, kvôli čomu bol umiestnený do „krabice“ vybudovanej špeciálne pre neho, v ktorej v podstate len čaká na svoju smrť. Ako totiž priznal, ak by sa dostal von, chcel by opäť zabíjať.

V článku sa dozviete aj: ako ho otec sexuálne zneužil;

čo ho prinútilo vraždiť prvýkrát;

ako spoluväzňa 9 hodín mučil;

čo mali jeho obete spoločné a ako to súviselo s jeho detstvom;

prečo sa ho rozhodli umiestniť do špeciálnej cely pod zemou;

že vytvoril svetový rekord v strávení na samotke.

Otec ho znásilnil, navždy ho to poznačilo

Robert Maudsley sa narodil 26. júna 1953, čo znamená, že len prednedávnom oslávil svoje 70. narodeniny. Ako uvádza LADbible, je považovaný za najnebezpečnejšieho väzňa v Británii. Dokonca takého nebezpečného, že pre neho museli pod väznicou vybudovať súkromnú samotku. Prečo?

Vráťme sa späť do jeho detstva. Maudsley pochádzal z 12 súrodencov a najprv vyrastal v sirotinci, vysvetľuje Mirror. To sa zmenilo v jeho ôsmich rokoch, kedy sa dostal do starostlivosti svojich rodičov. Čo mohlo znieť ako dobrá správa, sa napokon stalo nočnou morou.

Ako sa spomína na webe Medium, Robertov otec bol k nemu, aj k ostatným súrodencom násilný a Maudsley dokonca priznal, že ho znásilnil. Po niekoľkých mesiacoch sa dostal do pestúnskej starostlivosti, no ako pubertiak utiekol a začal si privyrábať sexuálnymi službami. Práve takto stretol istého Johna Farrella, ktorý sa stal v roku 1974 jeho prvou obeťou.

Chválil sa, že sexuálne zneužil deti, tak ho zavraždil

Podstatnú úlohu v tomto zločine zohrali negatívne skúsenosti s otcom, ktorých obeťou sa Maudsley stal. Farrell sa mu pri ich spoločnom stretnutí „pochválil“ fotkami detí, ktoré sexuálne zneužíval. Namiesto sympatií sa ale dočkal svojej vlastnej smrti.

Maudsleymu sa nepáčilo, že znásilňuje deti a rozhodol sa spáchať to najhoršie, čo mohol — brutálne ho zavraždil, a to takým spôsobom, až jeho tvár zmodrala. Tento incident viedol k tomu, že putoval za mreže. Bola to jeho prvá vražda, no nie posledná.

9 hodín týral spoluväzňa

Aj keď by sa mohlo zdať, že vo väzení sa nič také ako vražda udiať nemôže, opak je pravdou. Ďalšou Maudsleyho obeťou sa takisto stal detský násilník. David Francis sa v osudný deň v roku 1977 dostal do pasce, ktorú mu Maudsley so svojím spoluväzňom pripravili. Dvojica mužov zatarasila celu a 9 hodín v nej Francisa týrali.

Bol premiestnený do iného zariadenia, no o niekoľko mesiacov vraždil opäť. Napriek tomu, že bol vo väzení, kde sa malo takýmto činom zabrániť, podarilo sa mu pripraviť o život ďalších dvoch ľudí. Najprv dobodal Salneyho Darwooda, ktorý bol odsúdený za vraždu svojej manželky. Potom vzal život istému Billovi Robertsovi, ktorý sexuálne napadol iba 7-ročné dievča.

Zabíjal kvôli rodičom

Maudsleyho obete spájal spoločný znak, ktorým bolo, že sa dopustili hrozivých činov na deťoch či slabšej žene, čoho bol aj on sám v detstve obeťou. To ho ale neospravedlňovalo a musel niesť zodpovednosť.

YorkshireLive cituje jeho slová, v ktorých si bol vedomý toho, že jeho vraždenie má korene v detstve. „Keby som zabil svojich rodičov, nikto z týchto ľudí by nemusel zomrieť. Ak by som ich zavraždil, chodil by som po svete ako slobodný človek,“ povedal raz.

Keď dvojicu mužov zavraždil, nesnažil sa nič zatĺkať a sám prišiel za väzenským dozorom a oznámil mu, že dvaja budú dnes chýbať.

Špeciálna samotka pod zemou