Niektoré škôlky a školy ostali zatvorené, nemocnice zakázali návštevy: Úrady hlásia problémy, tieto kraje majú najviac chorých

Aktuálna správa
Nina Malovcová
SITA
Nnajvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 40. kalendárnom týždni stúpla o 9,6 percenta, hlásených bolo 43 742 prípadov. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji, pričom najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov veku.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 718 osôb, čo predstavuje 3,9 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 138), otitídy (425) a pneumónie (155). Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení vydali zákaz návštev na Internom oddelení vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

Zákaz návštev platí aj v Nitre

Vo Fakultnej nemocnici Nitra platí od 30. septembra zákaz návštev na všetkých oddeleniach a klinikách.Lekári nahlásili aj 4 872 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 11,1 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak chorobnosť vzrástla o 24,7 percenta, najvyššia bola v Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Foto: TASR/František Iván

Rovnako ako pri ARO, aj chrípka a chrípke podobné ochorenia najčastejšie trápili deti do päť rokov.Výchovno-vzdelávací proces prerušilo desať škôl. Išlo o päť materských škôl (po jednej materskej škole vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho, Banskobystrického a Košického kraja) a štyri základné školy (po dve ZŠ v Bratislavskom a v Prešovskom kraji) a jedna stredná škola v Žilinskom kraji.

COVID-19 sa opäť objavuje častejšie

Prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI v 40. kalendárnom týždni hlásený nebol.Vyskytlo sa aj 277 nových prípadov COVID-19, najviac v Žilinskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. Do Epidemiologického informačného systému bolo od začiatku roka 2025 do 6. októbra nahlásených spolu 1 505 prípadov COVID-19.

