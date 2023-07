Niektoré deti sa rodia s chvostom. Dôvod tejto anomálie nie je ten, ktorý si možno myslíte

Podľa oficiálnych záznamov sa doteraz narodilo približne 40 detí so „skutočnými chvostami“, ktoré pozostávali z mäkkého tkaniva a prstencovitých výbežkov, ktoré sa dali jednoducho chirurgicky odstrániť. Verilo sa, že takéto chvosty sú v podstate neškodné, no nie je to tak.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tieto stavy sú mimoriadne fascinujúce, ako píše portál Science Alert a vyvolávajú množstvo záujmu. Často sú tieto chvosty považované za evolučné pozostatky našich predkov.

Ako sa ale ukazuje, toto tvrdenie je mimoriadne sporné. Realita ale môže byť ešte horšia a ukazuje sa, že takéto deti by mali byť pod zvýšeným lekárskym dohľadom.

Pravý a pseudochvost

Ak a dieťa narodí s anomáliou podobnou chvostu, zvyčajne nejde o „pravý chvost“ ale o „pseudochvost. Aj keď tieto pomenovania nie sú úplne vhodné, tak pseudochvost je v podstate výbežok z tukového alebo chrupavkového tkaniva s prítomnosťou kostných prvkov. Väčšina prípadov, keď sa deti narodia s chvostom, sú práve tieto.

Čo sa týka pravých chvostov, tak tie sú už oveľa raritnejšie. Keď sa vyvíja embryo, v približne piatom týždni vyrastie chvostovitá štruktúra, ktorá sa do ôsmeho týždňa zvyčajne reabsorbuje. Ak sa to neudeje a ostane až do pôrodu, môže to signalizovať vrodenú poruchu.

V skutočnosti deti, ktoré sa narodia s chvostom, majú tendenciu k neurologickým defektom. Zhruba polovica prípadov bola spojená buď s meningokélou alebo s rážštepom chrbtice. Už v roku 1995 vedci tvrdili, že deti narodené so skutočným chvostom by mali podstúpiť neurologické vyšetrenia, prípadne aj operácie, aby sa zabezpečil správny vývin.

Najväčší problém v tejto oblasti je, že detí narodených s pravým chvostom je vlastne málo. Aj tvrdenie, že vzniká v embryu, je tiež iba domnienka vedcov a neexistuje na to priamy dôkaz.

Už Darwin

O chvostoch u ľudí sa zamýšľal aj Charles Darwin. Ten navrhol, že ide o evolučný pozostatok a chybu pri vývine, keď sa gén zodpovedný za potláčanie rastu chvosta neaktivuje. Nešlo tak v tomto zmysle o niečo zlé a táto teória sa dlho preberala.

Ako sa ale ukazuje, či už ide o pravý chvost, alebo o pseudochvost, oba predstavujú neúplné spojenie chrbtice, čiže o spinálny dysrafizmus. To znamená, že nejde len o neškodnú regresiu v evolúcii, ale o poruchu v raste embrya, ktorá je pravdepodobne výsledkom kombinácie genetických a environmentálnych faktorov.

V každom prípade, deti narodené s touto abnormalitou by mali byť v budúcnosti dôkladne sledované.