Niekomu stačí 200 eur: Vianoce nebudú lacné, Slováci radia, ako čo najviac ušetriť. Takto sa vám peňaženky poďakujú

Október je za polovicou a Vianoce sa nezadržateľne blížia. Mnohí z nás chcú, aby boli čo najštedrejšie, pretože blízkym by sme dali prvé aj posledné. No v dnešnej dobe, kedy Slováci prepočítavajú každý jeden cent, môže príchod najkrajších sviatkov roka niektorých až desiť. Ľudia prezradili, ako sa chystajú šetriť a ich radami sa môžete inšpirovať aj vy.
„Vianoce sa blížia, no už teraz viem, že to nebude lacné. Už ste rozmýšľali nad tým, ako čo najviac ušetriť? Aký máte rozpočet? Bojím sa, že mi nevystačí,“ objavilo sa na online fóre a pod otázkami sa medzi Slovákmi rozprúdila búrlivá diskusia.
Niektorí si stanovili finančný limit na darčeky
„My sme si s rodinou povedali, že max 50 eur na osobu a musí to byť darček, nie peniaze, aby zostala symbolika,“ vysvetlila jedna komentujúca pravidlo, ktoré si doma zaviedli. „Kupujeme len našim trom deťom dve veci do 50 eur, babkám drobnosti, manželovi len nejaké oblečenie do 20 – 30 eur,“ doplnila ďalšia.
Medzi tipmi ako šetriť viacerí uviedli, že obdarujú len užšiu rodinu alebo výlučne deti, a dospelých členov obídu. „Dospelí si nedávame, máme jeden druhého,“ veľmi pekne opísala Slovenka. „Vianoce nie sú o zbytočných haraburdách a obžerstve, ale o rodine,“ súhlasila s ňou iná.
Ušetriť sa dá aj na strave, napríklad v podobe obmedzenia vypekania 10 druhov koláčov a namiesto nich jednoducho pripraviť menej. Čo sa týka darčekov, pomôcť vášmu rozpočtu môže, ak ich nebudete nakupovať naraz, ale začnete v predstihu. „Nakupujem priebežne od septembra, a tak je to úplne v pohode zvládnuteľné,“ stálo v ďalšej užitočnej rade.
Výdavky odhadujú na 200 – 300 eur
Čo sa týka sumy, ktorú plánujú Slováci na Vianoce minúť, niekto priznal, že sa v pohode zmestí do 200 eur, ďalší komentujúci to vidí na ešte o stovku viac. „Celkovo 300 eur neprekročím. Čiže kebyže si odkladám priebežne počas roka, je to 25 eur mesačne.“ Ak vás vždy príchod Vianoc desí, môžete sa od budúceho roka inšpirovať týmto tipom a každý mesiac si na vianočné jedlo a darčeky odkladať malú čiastku, ktorá postupne narastie na uspokojivú sumu.
Samozrejme, je dobré si pripomínať, že Vianoce skutočne nie sú o množstve darčekov, ale o príjemných chvíľach strávených s blízkymi, priateľmi alebo možno aj len tak vo vlastnej spoločnosti s niečím chutným pod zub a dobrým vianočným filmom. Nenechajte sa preto strhnúť konzumom, z ktorého na vás môžu doliehať nepríjemné pocity.
