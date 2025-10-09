Nie je to Lidl ani Kaufland. Z obchodných reťazcov vlani najviac tržbami rástol niekto iný, zisk klesol všetkým

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák/DPA

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Hospodárske výsledky za vlaňajší rok už zverejnili všetky veľké spoločnosti, nechýbalo ani viacero prekvapení.

Biznis v segmente potravinových reťazcov v uplynulých rokoch lámal rekordy. Poprední hráči sa tržbami dostávali na nové úrovne a nemecký Lidl dokonca pokoril hranicu dvoch miliárd eur. Po rokoch stúpajúcich profitov však minulý rok nastal zlom a medziročne sa zisk nepodarilo navýšiť prakticky nikomu z elity.

Nové dane, zvyšujúce sa ceny niektorých produktov či zvýšené náklady na život spotrebiteľov. Nákupné správanie Slovákov bolo v posledných mesiacoch ovplyvnené niekoľkými faktormi, ktoré sa napokon premietli aj do toho, čo a za akú cenu nakupujú. Viaceré reťazce vlani museli konštatovať zníženie ziskov, a to aj napriek tomu, že tržbami stabilne rástli.

Dôvodov môže byť viacero a dozaista sa pri každej spoločnosti mierne líšia, no hovorí sa napríklad o zvýšených prevádzkových nákladoch, zvýšených nákladoch na mzdy, respektíve o väčšom zameraní spotrebiteľov na akciový tovar. V praxi to znamená, že ľudia síce nakupujú a míňajú peniaze, no marža je v prípade zľavnených produktov nižšia. Do úvahy taktiež musíme brať interné zmeny či investície do obchodnej siete.

My sme si pre vás pripravili prehľad toho, ako sa darilo v tržbách najsilnejším domácim reťazcom. Zhrnuli sme ich minuloročné tržby, zisk a tiež priblížili ich medziročný rozdiel.

Dáta vychádzajú z verejne dostupných zdrojov – predovšetkým z účtovných závierok, portálov a registrov.

Top osmičku otvára Coop Jednota

Podnikanie skupiny Coop Jednota Slovensko je v porovnaní s ostatnými reťazcami odlišné. Skupina je tvorená viacerými spotrebnými družstvami, ktoré prevádzkujú svoju sieť predajní a fungujú ako samostatné obchodné jednotky s vlastnými hospodárskymi výsledkami.

Najsilnejšiu osmičku slovenských potravinových reťazcov otvárajú hneď tri takéto družstvá. Ako vyplýva z výročnej správy za rok 2024, najvyšší obrat zaznamenali spotrebné družstvá Nové Zámky, Krupina a Žilina. Práve tieto subjekty sa zmestili aj do nášho rebríčka.

Ilustračná foto: Coop Jednota TS

8. miesto z hľadiska tržieb patrí Coop Jednota Žilina. Tržby tohto spotrebného družstva sa vyšplhali na 143 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 3 %, pričom zisk žilinskej Jednoty bol 2,89 milióna eur. V tomto ukazovateli ide o 26-percentný medziročný pokles, ktorý ale v horizonte posledných rokov aj tak znamená druhé najlepšie obdobie.

7. miesto v pomyselnom slovenskom rebríčku obsadilo družstvo Coop Jednota Krupina. Tržby v tomto prípade medziročne rástli o 2 % a boli na úrovni 161 milióna eur, zisk spotrebného družstva klesol o 11 % a predstavoval 4,15 milióna eur.

6. miesto na Slovensku a trojicu najsilnejších spotrebných družstiev značky Coop uzatvára Coop Jednota Nové Zámky. Za vlaňajší rok kompetentní konštatovali nárast tržieb o úctyhodných 8 %. Podobne, ako ostatným reťazcom, aj tu klesal zisk, konkrétne o 18 %. Zrátané a podčiarknuté, tržby novozámockého družstva boli 171 miliónov eur a zisk 3,66 milióna eur.

Zaujímavosťou je, že práve družstvo Coop Jednota Nové Zámky zaznamenalo spomedzi reťazcov v rámci tohto rebríčka najväčší medziročný nárast tržieb.

Stratu vykázalo iba Terno

5. miesto v rámci tržieb patrí eseročke Terno Real Estate, ktorá okrem rovnomenných predajní na Slovensku prevádzkuje aj obchody pod značkou Kraj. Známa sieť každoročne navyšuje svoje tržby, čo dokázala aj počas uplynulého účtovného obdobia (nárast o 5 %) a celkovo utŕžila 243 miliónov eur.

Terno je však jediným reťazcom, ktorý z poprednej osmičky nedokázal vygenerovať zisk. Tento scenár platil s výnimkou predvlaňajška aj počas minulých rokov. Vykázaná strata za rok 2024 predstavovala 1,72 milióna eur.

4. miesto obsadila na základe dostupných hospodárskych výsledkov Billa. Tá sa tržbami pomaly približuje k hranici miliardy eur a počas minulého roka vykázala tržby vo výške 880 miliónov eur. Zároveň, zisk vlani predstavoval 7,6 milióna eur. Kým pri tržbách hovoríme o 3-percentnom náraste, zisk Bille klesol o 36 %. Ako sme vás ešte začiatkom septembra informovali, tento jav nasledovala aj najsilnejšia trojica.

Foto: Billa

Kým prvé miesto sa už dlhé roky nezmenilo, pomyselný boj a pozíciu trhovej dvojky zvádzajú Kaufland a Tesco. Dnes už môžeme konštatovať, že poradie sa oproti roku 2023 nezmenilo a na 3. mieste ostáva britský reťazec. Akciovka Tesco Stores zvýšila svoje tržby o 2 % a vytiahla ich na úroveň 1,75 miliardy eur. V kolónke zisku svieti suma 25,50 milióna eur, čo znamená, že profit Britom na Slovensku klesol o 69 %.

2. miesto opäť patrí členovi Schwarz Gruppe. Kaufland svoje tržby medziročne navýšil o 5 % a boli na úrovni 1,85 miliardy eur. Konečný zisk ostal tesne pod hranicou 80 miliónov eur a teda klesol o zhruba 15 %. Tieto hospodárske výsledky reťazec vníma pozitívne a hovorí o správne nastavenej obchodnej stratégii. Zástupcovia spoločnosti navyše pre interez načrtli, čo stojí za poklesom zisku.

Hlavným dôvodom sú predovšetkým zvýšené mzdové náklady, do ktorých sme v minulom roku investovali najviac spomedzi konkurencie. Ich nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšením miezd a expanznými aktivitami,“ povedala hovorkyňa Nikoleta Lörincová.

Foto: Facebook (Lidl Slovensko)

Lídrom v oblasti tržieb ostáva aj po minulom roku nemecký Lidl. Jeho tržby boli opäť nad magickou hranicou dvoch miliárd eur a medziročne narástli o 3 %. Diskont teda utŕžil 2,16 miliardy eur a vykázal zisk 104 miliónov eur. Podobne, ako pri Bille, aj tu ide o približne 35-percentný pokles.

Viaceré dôvody poklesu pred časom pre Hospodárske noviny priblížil aj hovorca Lidl Slovensko Tomáš Bezák. Prvým je zmena v obchodnom fungovaní firmy, ktorá predtým bola verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.) a odvody odvádzal jeden zo spoločníkov, pričom v súčasnosti už je Lidl spoločnosťou s ručením obmedzeným. Zároveň diskont pocítil rast nákladov v súvislosti s prevádzkami, so zamestnancami či s tovarom, ktoré nechcel pretaviť do koncových cien na pultoch.

Líder: Lidl Slovenská republika (2,16 miliardy eur);

Najväčší nárast tržieb: Coop Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo (8 %).

