Nie darčeky, ale zdravie: Vianoce Lenky Šóošovej mali tento rok pre chorobu iný význam

Foto: Instagram (lenkasoosova)

Frederika Lyžičiar
Narážala na úplne rozdielne obrazy Vianoc.

Vianoce bývajú symbolom hojnosti, radosti a splnených prianí. Niekedy však prídu tak, že človeka prinútia spomaliť a uvedomiť si, čo má skutočnú hodnotu.

Moderátorka Lenka Šóošová sa počas vianočných sviatkov na sociálnej sieti Instagram prihovorila fanúšikom so zamyslením sa nad tým, ako u nich doma vyzerali najkrajšie dni v roku. Namiesto bezstarostnej pohody ich rodinu zasiahla choroba sprevádzaná horúčkami, ktorá výrazne ovplyvnila sviatočnú atmosféru. Vo svojom príspevku sa Lenka zamyslela, čo dnes Vianoce znamenajú pre deti, a nad protikladom medzi množstvom darčekov a skutočnou hodnotou zdravia, čo zarezonovalo medzi verejnosťou aj známymi tvárami.

Vianoce medzi horúčkou a tichým uvedomením

„Vianoce sme s malým #R preležali v horúčkach,“ priznala Lenka a naznačila, že sviatočné dni u nich doma mali ďaleko od ideálu. „Dnes je už konečne lepšie,“ doplnila, no dodala, že Vianoce jej priniesli aj hlbšie zamyslenie. Počas sviatkov si na sociálnych sieťach všímala výrazný rozdiel v tom, akú podobu môžu mať Vianoce v rôznych rodinách. „Na Instagrame som počas sviatkov videla dve úplne odlišné tváre Vianoc. Deti, ktoré nedostali to, čo chceli, a hnev ich úplne pohltil – rozbíjali všetko okolo seba.“

Zároveň ju zasiahli aj opačné príbehy. „A potom deti, ktoré dostali „len“ jedlo… A plakali od vďačnosti, tancovali od radosti.“ Práve tieto dva extrémy v nej vyvolali smútok, ale aj to, ako to vyzerá v dnešnej dobe. „Z oboch obrazov mi bolo smutno,“ priznala otvorene.


Hoci u nich doma nechýbali darčeky pod stromčekom, choroba ich význam úplne zatienila. „U nás pod stromčekom nechýbali vysnívané darčeky. No popri nich tu bolo aj tiché uvedomenie, že zdravie je dar, ktorý prehluší všetky ostatné,“ napísala. Na záver svojho príspevku sa pozrela aj smerom k budúcim Vianociam: „Budúci rok budem list Ježiškovi písať jednoduchšie. S menšími prianiami a väčšou prosbou…“

Vlna podpory od známych tvárí aj verejnosti

