Ničí vám opakované farbenie a zosvetľovanie vlasy? Kaderníčka Iryna odporúča ošetrenie, ktoré by mala poznať každá žena

Farbenie vlasov dnes už nemusí znamenať kompromis medzi krásou a zdravím. Vďaka moderným technológiám je možné dosiahnuť žiarivú farbu a zároveň posilniť vlasové vlákno zvnútra.
Pokročilé techniky farbenia už nepredstavujú hrozbu pre zdravie vlasov, ak sa skombinujú so správnou starostlivosťou. V ďalšej časti série Zo sveta kaderníčky odborníčka Iryna Snihur prezrádza, ako pri farbení využíva regeneračné postupy, ktoré vlasom prospievajú a pomáhajú zachovať ich silu, lesk a pružnosť.
Farba bez obáv? S molekulárnou obnovou to ide
Kaderníčka Iryna Snihur vo svojej praxi preferuje techniky ako airtouch (jemné zosvetľovanie prameňov pomocou prúdu vzduchu), balayage (ručne maľované prechody pre prirodzený efekt) či shatush (zosvetlenie končekov s tmavšími korienkami pre optický objem), no vždy s dôrazom na individuálny prístup. „Ako špecialista na ošetrenie a kolorista volím rôzne techniky farbenia, vrátane komplexných, v závislosti od štruktúry a stavu vlasov,“ hovorí.
Pri práci vždy hľadá rovnováhu medzi dokonalým vzhľadom a ochranou vlasov. „Viem, ako správne kombinovať farbenie s molekulárnou obnovou, aby som minimalizovala poškodenie a udržala zdravé vlasy. To vám umožní nielen dosiahnuť krásnu farbu, ale aj zlepšiť ich štruktúru, vďaka čomu budú vaše vlasy lesklé a upravené!“
