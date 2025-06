Nič dobré nás nečaká: Na Slovensko sa valia mohutné búrky s krúpami a extrémny vietor

K našich susedom dorazili mohutné búrky. Situácia na Slovensku je zatiaľ stabilná, už o pár hodín však bude všetko inak. Zajtrajškom nás bude sprevádzať mimoriadne nebezpečné počasie.

Ako informuje portál iMeteo, v Českej republike i v Poľsku už úradujú búrky. Intenzívna aktivita sa rúti aj na Bavorsko. Slovensko zasiahne zajtra.

Pripravte sa na búrky

Nad náš región sa presunul studený front. Zároveň k nám prúdi veľmi teplý vzduch z juhozápadu, ktorý so sebou nesie mimoriadne vysoké teploty.

Kombinácia týchto dvoch faktorov vytvára ideálne prostredie na vznik búrkovej činnosti. Situácia je aktuálne napätá v Bavorsku a aj u našich susedov, kde sa očakávajú škody.

Územiu Slovenska sa búrky zatiaľ vyhýbajú a inak by to nemalo byť ani v noci. Už zajtra popoludní sa však všetko zmení a zasiahnu aj nás. Intenzívne to bude najmä v severozápadnej časti krajiny.

Nebezpečné búrky sa očakávajú medzi 19:00 a 23:00 a sprevádzať ich budú silné poryvy vetra aj aj krupobitie. Možno preto očakávať, že aj u nás bude počasie páchať výrazné škody.

Vydali výstrahu

Napriek tomu, že si na búrky počkáme, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred inými javmi, a to pred vetrom na horách. Vydal preto výstrahu vo väčšine okresov Žilinského krajina, v okresoch Brezno a Banská Bystrica. Vietor môže dosahovať rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je víchrica.

SHMÚ tiež vydal výstrahu pred vysokými teplotami, a to na štvrtok medzi 14:00 a 17:00. Tá platí pre viaceré okresy Bratislavského, Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja.