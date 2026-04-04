Neznášala svoje meno po babke hneď, ako začala hovoriť: Rodičia jej k 5. narodeninám darovali nové

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Meno po starej mame odmietala od útleho detstva.

Príbeh Amandy a Dana Biddleovcov vyvolal vlnu diskusií o tom, kedy je dieťa dostatočne zrelé na to, aby rozhodovalo o vlastnej identite. Ich dcéra, ktorá pri narodení dostala meno Margaret, totiž od momentu, keď začala rozprávať, toto meno odmietala.

Hoci rodičia meno Margaret vybrali z úcty k Danovej starej mame, u dievčatka sa nestretlo s pochopením. Už vo veku jedného roka začala jasne naznačovať, že sa s ním nestotožňuje. Namiesto toho vyžadovala, aby ju volali Maisie. O jej príbehu píše portál Mirror.

Foto: Profimedia

„Moja dcéra začala vyjadrovať, že neznáša meno Margaret v podstate hneď, ako sa naučila hovoriť,“ vysvetlila 33-ročná Amanda a upresnila: „Najprv to bolo jednoduché ‚Nie Margaret, ja Maisie‘, neskôr to prešlo do rezolútneho ‚Nepáči sa mi Margaret, som Maisie‘.“

Čakali, kým bude staršia

Namiesto toho, aby ju rodičia presviedčali o opaku, prispôsobili sa. Meno Maisie totiž mali v užšom výbere, keď ešte len hľadali meno pre dievčatko, no nakoniec pred vlastným vkusom uprednostnili rodinnú tradíciu. Keďže však dievčatko na meno Margaret odmietalo reagovať a prezývka Maisie sa udomácnila u rodiny aj priateľov, Amanda a Dan začali zvažovať legálnu zmenu mena.

Foto: Profimedia

Rodičia rýchlo začali mať pocit, že meno Margaret dievčatko jednoducho nevystihuje a hoci videli, že s ním nie je ich dcérka spokojná, rozhodli sa ešte chvíľu počkať, kým s ňou prediskutujú zmenu. Chceli totiž, aby bola dostatočne stará na to, aby dokázala jasne vyjadriť svoje pocity a nespravili by tak niečo, čo by neskôr oľutovali.

Zmena mena nadobudla právoplatnosť pred pár týždňami, konkrétne 11. marca 2026. Dievčatko dostalo nový rodný list a k piatym narodeninám tak získalo darček, po ktorom túžilo takmer celý svoj doterajší život. A čo sa týka rodinnej tradície, aj tá ostala istým spôsobom zachovaná.

Nové oficiálne meno dievčatka je Maisie Margaret-Olivia. Pôvodné meno Margaret sa tak stalo súčasťou zloženého druhého mena.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Návrat do roku 1980: Emma Tekelyová prekvapila archívnou fotkou aj odkazom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac