Nezaplatíte kartou a nedostanete sa do aplikácie: Dve známe banky ohlásili výpadok, fungovať nebudú viaceré služby

Ak plánujete cez víkend platiť kartou alebo vybaviť niečo cez internet banking, mali by ste spozornieť. Dve veľké banky na Slovensku upozorňujú na plánované technické odstávky, počas ktorých budú ich služby obmedzené. Odstávky sú naplánované na nedeľu 10. augusta 2025.
Na plánovanú prevádzkovú odstávku upozornila ČSOB banka, ako aj Raiffeisen banka. Dôvodom je údržba systémov a snaha o zlepšovanie kvality služieb. Informácie o odstávkach zverejnili obe banky na svojich oficiálnych stránkach.
Úplné obmedzenie elektronických služieb
V prípade ČSOB bude odstávka prebiehať od 00.01 hod do 07.00 hod. V tomto čase nebude možné využívať viaceré služby banky.
„V nedeľu 10. augusta v čase od 00.01 hod do 07.00 hod dôjde pre plánovanú prevádzkovú odstávku k celkovému obmedzeniu služby. Odstávka je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb a za prípadné komplikácie spôsobené technickou odstávkou sa vopred ospravedlňujeme,“ uvádza banka.
Zrejme sa to dotkne internet bankingu, mobilnej aplikácie SmartBanking, platieb kartou a prijímania či odosielania platieb. Banka bližšie nešpecifikovala konkrétne služby, ale tieto patria práve k tým najvyužívanejším.
Raiffeisen banka pozastaví funkčnosť kariet na termináloch Tatra banky
Raiffeisen banka naplánovala odstávku na rovnaký deň. Obmedzenie sa však týka len kartového systému a bude kratšie, od 00:01 do 02:00 hod.
„V uvedenom čase nebude možné použiť platobné karty na platobných termináloch u obchodníkov Tatra banky. Za spôsobený diskomfort sa vopred ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie,“ informovala banka.
Odstávka sa tiež zrejme dotkne najvyužívanejších úkonov. Ide o platby kartou na termináloch v obchodoch, ktoré využívajú technológiu Tatra banky. Rovnako môžu byť dočasne nefunkčné bezkontaktné platby cez mobil alebo hodinky, ak sú prepojené s kartou Raiffeisen banky. Obmedzenia sa môžu týkať aj pokusov o overenie platby cez tieto terminály.
Radšej sa pripravte vopred
Obe banky sa ospravedlňujú za spôsobené nepríjemnosti. Ak ste klientom jednej z nich, odporúča sa naplánovať si dôležité bankové operácie mimo uvedených časov. Predchádzajúca príprava môže zabrániť stresu a komplikáciám, najmä ak v nedeľu cestujete, platíte za ubytovanie, pohonné hmoty alebo iné bežné výdavky.
