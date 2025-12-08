Nevideli ste ju? Nezvestná 14-ročná Diana zmizla ráno po odchode do školy, polícia prosí verejnosť o pomoc

Pátranie

Mladá tínedžerka z Bytče je nezvestná od rána.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 14-ročnej Diane Svrčkovej. V pondelok ráno odišla z Centra pre deti a rodiny v Bytči, pričom mala ísť do Základnej školy na Ulici mieru, kam ale neprišla.

TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. „Doteraz nepodala o sebe žiadnu správu, jej pohyb je neznámy, telefón nemá. Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, má výrazne chudú postavu, čierne vlasy, hnedé oči a malé znamienko nad pravou hornou perou,“ uviedla Šefčíková.

Čo mala dievčina naposledy oblečené

Nezvestné dievča malo naposledy oblečené bledé široké nohavice, bielu mikinu, čiernu vestu, čiernu čiapku, obuté biele tenisky a cez plece prevesenú čiernu tašku.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.

