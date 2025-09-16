Nevideli ste ju? Len 16-ročná Magdaléna odišla z domu a odvtedy sa po nej zľahla zem. Polícia zverejnila fotografiu aj opis

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Čadci vyhlásilo pátranie po 16-ročnej Magdaléne Gabrišovej z Čadce. Menovaná odišla 13. septembra z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto. Od tej doby nepodala o sebe žiadnu správu.
Jej súčasný pobyt a pohyb je neznámy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Nezvestná je vysoká 164 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhšie hnedé vlasy a hnedé oči. Naposledy mala oblečenú čiernu mikinu, čierne rifle a čierne tenisky.
Polícia prosí verejnosť o pomoc
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
