Nevesta jej zakázala vídať sa s vnúčatami, a babička sa kruto pomstila. Ľudia nechápavo krútia hlavou nad jej činom

Foto: Pexels / Image by stockking on Freepik / Image by freepik

Dana Kleinová
Svokra sa rozhodla dať neveste lekciu, odniesli si to však deti.

Rodinné vzťahy môžu byť komplikované, najmä keď sa prekročia hranice a narastá napätie. Keď svokrino správanie narúša pokoj vo vašej domácnosti, len ťažko hľadáte riešenie, ktoré by ešte viac nerozbilo rodinnú pohodu, a zároveň ukázalo svokre, že si nemôže robiť, čo sa jej zachce. Niekedy sa však situácia môže tak vyostriť, že obe strany zájdu do extrému.

34-ročná žena menom Vanda sa podelila o svoj príbeh s portálom Brightside.me a dokázala, že rodinné roztržky môžu byť skutočne vyčerpávajúce. Najmä, ak požiadate niekoho o pomoc a zistíte, že niečo také, ako je ochota, nepozná.

Foto: Image by shurkin_son on Freepik

Nepomohla a dokonca sa aj pomstila

„Moja svokra je na dôchodku a často nás navštevuje, zvyčajne cez víkendy. Keďže môj manžel aj ja pracujeme na plný úväzok, spýtala som sa jej, či by nám mohla občas pomôcť s varením pre deti,“ začala Vanda vysvetľovať. Keď svokru požiadala o pomoc, nečakala, že ju nielenže rázne odmietne, ale začne sa ešte aj dožadovať peňazí.

„Vyzerám snáď ako bezplatná opatrovateľka? Ak chcete, aby som sa starala o vaše deti a varila, zaplaťte mi!“ odpovedala jej babka. Žena na ňu neveriacky pozerala, kým jej odpovedala, že by k nim možno nemala chodiť vôbec, ak má takýto prístup. Nečakala však, že situácia bude mať dohru a svokra sa jej za to rozhodne pomstiť.

Foto: Pexels

O pár dní neskôr Vande zavolal jej 7-ročný syn. Už z toho, že v telefóne plakal, vedela, že sa stalo niečo zlé. Ponáhľala sa preto domov, no nič ju nemohlo pripraviť na to, čo tam uvidí. „Deti sedeli pri stole obklopené prázdnymi obalmi a rozliatym jedlom. Chladnička bola poloprázdna, komora bola v katastrofálnom stave a vyzeralo to, ako keby kuchyňou prešla búrka,“ opísala Vanda.

Ukázalo sa, že svokra prišla k nej domov a deťom povedala, že nezáleží na tom, čo jej nevesta hovorí, stále bude ich babička. Potom, aby žene „dala lekciu“, vzala takmer všetky potraviny, ktoré nakúpila na celý týždeň. Nakoniec deti zostali osamote a snažili sa z toho, čo zostalo, dať niečo dokopy, aby neostali hladné.

Zašla príliš ďaleko?

