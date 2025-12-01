Neuveriteľne bizarná lúpež: Zlodeji ukradli slimáky za 90 000 eur, incident je pre farmu krutou ranou

Zlodeji ukradli slimáky v hodnote 90-tisíc eur z farmy na severe Francúzska, ktorá zásobuje luxusné reštaurácie po celej krajine. Informuje o tom web BBC.
Farma L’Escargot Des Grands Crus, ktorá sa nachádza v obci Bouzy neďaleko mesta Reims oznámila, že prišla o celé zásoby čerstvých aj mrazených slimákov. Pre farmu je to „tvrdá rana“ pred vianočnou sezónou. Zlodeji sa na farmu vlámali tak, že prestrihli oplotenie a následne vnikli do hospodárskych budov. Ku krádeži došlo v noci na pondelok minulý týždeň.
Farma sa snaží doplniť zásoby
Trestné oznámenie však podľa portálu Franceinfo farma podala až neskôr v priebehu týždňa. Polícia teraz po páchateľoch pátra, zatiaľ čo farma sa snaží doplniť zásoby, aby uspokojila dopyt zákazníkov na konci roka. Jedlé slimáky sú francúzskou lahôdkou.
Ich predaj zvyčajne prudko rastie v decembri, keď si ich Francúzi doprajú počas vianočných a novoročných osláv. Farma zásobuje okrem iného aj michelinovskú reštauráciu Les Crayères v Reimse, ako aj lahôdky a súkromných klientov, uvádza Franceinfo.
