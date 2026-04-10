Neuveriteľná premena Matthewa McConaugheya: Stavil na dlhé blond vlasy, mnohí by ho nespoznali

Hollywoodska hviezda, ktorú si väčšina fanúšikov spája s charizmou, eleganciou a neodolateľným úsmevom, až sa z neho mnohým ženám podlamujú kolená, šokuje. Matthew McConaughey sa totiž ukázal v podobe, ktorá vyvolala rozruch a zaplavila sociálne siete komentármi zvedavých fanúšikov.
Herec Matthew McConaughey, ktorý zahviezdil v sci-fi filme Interstellar, zverejnil fotografiu, na ktorej ho mnohí takmer nespoznali. Namiesto typického uhladeného vzhľadu sa objavil s dlhými blond vlasmi zapletenými do tenkých copíkov, výrazne opálenou pokožkou a v netradičnom outfite pripomínajúcom mix umeleckého a etnického štýlu.
Herecký chameleón
Celá jeho premena pôsobí miestami až mysticky – akoby sa z filmovej hviezdy stal festivalový umelec alebo duchovný guru. To sa hercovi akosi nepodobá, preto transformácia jeho vzhľadu vyvoláva rôzne otázniky. Jedno je však isté: ak by nevedeli, že ide o neho, pravdepodobne by ho nespoznali.
Jeho schopnosť ponoriť sa do novej identity je obdivuhodná. Ide však o trvalú zmenu vzhľadu alebo len dočasnú, ktorú podstúpil pre novú hereckú úlohu? Aj keď na túto otázku neexistuje zatiaľ odpoveď, o filmovej ikone je známe to, že pre svoje úlohy dokáže radikálne meniť vzhľad aj správanie.
Stačí si spomenúť na jeho extrémnu fyzickú transformáciu vo filme Klub poslednej nádeje, ktorá mu priniesla obrovské uznanie. Zahral si v ňom príležitostného jazdca rodea Rona Woodroofa, ktorý sa po rokoch búrlivého života plného alkoholu, drog a žien dozvedá, že má AIDS.
Ide o návrat k starej úlohe?
“Je to pre teba prospešné,” napísal Matthew McConaughey na Instagram. Nechýbali ani reakcie od fanúšikov, ktorí ostali prekvapení. “Bezpochyby. A teraz nám povedz, kto ti poradil s tým oblečením,” vyjadril sa jeden fanúšik. “Čo sa s ním stalo? Vyzerá ako iný človek,” kládol si otázku ďalší jeho priaznivec.
Niektorí narážali na jeho starší film The Beach Bum, kde stvárnil postavu Moondoga, slobodomyseľného básnika, ktorý si užíval bezstarostný život na Floride. Mal tam dlhšie blond vlasy a nechýbala ani opálená pleť. Na fotografii zverejnenej na sociálnej sieti vyzeral podobne, takže môže ísť len o spomienku z natáčania spomínanej komédie.
A kým mnohí môžu zatiaľ len špekulovať o tom, či ide o prípravu na nový film alebo len súčasť marketingu, jedno sa musí nechať. Matthew McConaughey vie vzbudiť pozornosť.
