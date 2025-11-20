Neuveriteľná práca zlodejov: Obchod vybielili za pár minút, polícia zverejnila video. Nebudete veriť vlastným očiam

Obchody sa v poslednej dobe často stávajú obeťou rôznych zlodejov a tí veľmi dobre vedia, že v prípade škody do 700 eur ide len o priestupok. To však nezaujímalo skupinu neporiadnych občanov, ktorá neuveriteľným spôsobom vykradla jednu z bratislavských prevádzok obchodu s oblečením.
„Policajti piateho bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia dňa 11.11.2025 v čase krátko po 20.16 hod. v priestoroch obchodného centra nachádzajúceho sa na ulici Panónskej ceste v Bratislave, odkiaľ z predajnej plochy odcudzil vyše 100 kusov oblečenia v celkovej hodnote takmer 3000 eur,“ informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia žiada o pomoc
Ukradnúť sto kusov oblečenia za pár minút nie je len tak hocijaký výkon a zlodeji tak zrejme veľmi dobre vedeli, do čoho idú a čo kradnúť.
„V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osôb na priloženom videu a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ dodala polícia.
