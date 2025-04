Netreba nám Netrebko? Šéfka SND označila protesty za primitívne prejavy, kultúrna obec upozorňuje na schvaľovanie vojny

V Slovenskom národnom divadle (SND) vystúpi 30. apríla ruská operná speváčka Anna Netrebko. Tá je kontroverzná pre svoje názory na vojnu na Ukrajine. Otvorená kultúra! (OK!) pred SND v deň, keď má Ruska vystúpiť, usporadúva protest proti ruskej agresii a papalášizmu. Poverená riaditeľka divadla Zuzana Ťapáková hovorí o primitivizme.

„Zatiaľ čo v Kyjeve znejú sirény, v Opere SND v Bratislave sa pripravuje koncert Anny Netrebko, ktorá v minulosti podporovala Putina a proruský separatizmus. Vnímame ako zlý signál a cynizmus, že v čase vojny, kde zomierajú deti a rodiny strácajú strechy nad hlavou, na Slovensku za účasti verejných činiteľov vystúpi operná speváčka, ktorá je na sankčnom zozname Ukrajiny,“ píšu organizátori k postu s názvom „Netreba nám Netrebko“.

Na koncert sa teší

Netrebko má vystúpiť 30. apríla o 19:00.„Opera gala Anna Netrebko“ má trvať do 20:30. Hodinu a pol trvajúce vystúpenie vyjde národné divadlo 230-tisíc eur bez DPH a iných poplatkov. SND sľubovalo predaj lístkov ešte počas januára, to sa však napokon nestalo a možnosť zakúpiť si ich prišla až vo februári. Ceny sa pohybovali od 119 eur do 419 eur, lístky však boli pomerne rýchlo vypredané, a to v priebehu niekoľkých dní.

Poverená generálna riaditeľka v rozhovore pre denník Pravda uviedla, že ceny lístkov na podobné vystúpenia sa pohybujú v takýchto intenciách. „Lístky sa vypredali za dva dni, tak asi také drahé neboli. Aj to ukazuje záujem o kultúru, vzhľadom na to, že Anna Netrebko je popredná sopranistka, ktorá sa zaraďuje medzi svetové špičky. Sedemkrát otvárala La Scalu a s britsko-talianskym tenoristom Freddie De Tommasom, ktorý bude aj na našom koncerte, bude otvárať sezónu v Covent Garden,“ povedala s tým, že sa na vystúpenie teší.

Netreba nám Netrebko

Kým Ťapáková vo vystúpení ruskej opernej speváčky problém nevidí, OK! sa na to díva inak. Platforma 30. apríla organizuje protest pred národným divadlom, v ktorom chce vyjadriť nesúhlas s vystúpením Netrebko na Slovensku.

Upozorňuje najmä na jej náklonnosť voči Putinovmu režimu a schvaľovanie agresie Ruska na Ukrajine. „Namiesto toho, aby sa naša vláda postavila na stranu obetí, ostáva ticho – alebo ešte horšie, dáva najavo sympatie agresorovi,“ odkazuje OK!.

Pripomína tiež, že na Slovensku sa už niekoľko mesiacov hovorí o konsolidácii a potrebe šetrenia, na ktoré sa odvoláva aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová pri prepúšťaní zamestnancov, alebo znižovaní dotácií pre kultúrne inštitúcie. Slovenské národné divadlo napriek tomu usporiadalo doteraz najdrahšie podujatie v histórii za 230-tisíc eur.

„Nielenže ide o nehorázny prejav papalášizmu, ale ide o priamu podporu osoby, ktorá bola v minulosti zapojená do propagandistickej podpory ruského separatizmu na Donbase a voči režimu Vladimíra Putina sa ani po invázii na Ukrajine v roku 2022 priamo nevymedzila. Jej vystúpenie na pôde SND môže byť zneužité na tvorbu pozitívneho obrazu Ruska v slovenskej spoločnosti,“ vyhlásila Otvorená kultúra!.

Ťapáková sa voči plánovanému protestu a pripomienkam platformy ohradila a považuje to za primitívne prejavy. „Opäť tí, ktorí hlásajú otvorenosť kultúry a umenia, zatracujú niekoho pre jeho pôvod. Ešte povzbudzujú ľudí na trúbenie, rapkáče, polievanie farbou či iné primitívne prejavy. Nuž čo, je to v prvom rade ich vizitka,“ uviedla v rozhovore.