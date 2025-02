SND spustilo predaj lístkov na Netrebko: Za hodinu a pol zaplatíte aj viac ako 400 eur, väčšina miest je už vypredaná

V Slovenskom národnom divadle (SND) má vystúpiť ruská operná speváčka Anna Netrebko, ktorá je kontroverzná pre svoje názory na vojnu na Ukrajine. Pobúrenie vyvolala výška honoráru i to, že jej časť z neho mala byť vyplatená vopred. Teraz sa pozornosť upriamila inam – na cenu lístkov.

Netrebko má vystúpiť 30. apríla o 19:00. „Opera gala Anna Netrebko“ má trvať do 20:30. SND sľubovalo predaj lístkov ešte počas januára, to sa však napokon nestalo a možnosť zakúpiť si ich prišla až teraz. Ceny sa pohybujú od 119 eur do 419 eur. Väčšina lístkov je pritom už vypredaná.

Vyvolala pobúrenie

Meno Anna Netrebko rezonuje v posledných dňoch najmä pre sumu, ktorú jej má SND vyplatiť. Hodina a pol vyjde divadlo 230-tisíc eur bez DPH a iných poplatkov.

SND navyše hrozí pokuta vo výške 40-tisíc eur. Divadlo opernej speváčke totižto vyplatilo časť honoráru ešte pred vystúpením, čo zákon nedovoľuje.