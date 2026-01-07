Netflix nahneval ľudí. Chce priniesť veľkú zmenu, ktorá vyvolala búrlivé reakcie, môže mať vážny vplyv

Počas silvestrovských a novoročných projekcií malo celosvetovo zarobiť viac než 25 miliónov dolárov, pričom niektoré odhady hovoria až o 30 miliónoch. Z tejto sumy 15 miliónov dolárov vygenerovala sieť AMC Theatres, najväčší prevádzkovateľ kín v USA. Finále premietala na 231 lokalitách, ktoré navštívilo približne 753-tisíc divákov.
Po dohode, na základe ktorej mal Netflix prevziať časť filmových a televíznych štúdií Warner Bros. vrátane ich streamovacej platformy za 72 miliárd dolárov, sa pozornosť filmového priemyslu okrem finále známej franšízy sústreďuje na novú otázku, ktorá môže zásadne ovplyvniť budúcnosť kín.
Ide o informácie, ktoré poskytol portál Deadline, podľa ktorých by si Netflix želal vymedziť čas medzi premiérou filmu Warner Bros. v kinách a jeho uvedením na streamovaciu platformu na iba 17 dní.
Čo myslí Netflix pod pojmom „tradičné“ distribučné okno?
Spolugenerálny riaditeľ Netflixu Ted Sarandos uviedol, že spoločnosť uprednostňuje vlastné premiéry. Potom, ako sa otázka distribúcie dostala do centra diskusií, dodal: „O kinodistribúcii sa veľa hovorí, preto chceme uviesť veci na pravú mieru. Sme na sto percent odhodlaní uvádzať filmy Warner Bros. v kinách s tradičným distribučným oknom.“
Netflix is reportedly interested in giving a 17-day theatrical window for Warner Bros films once they acquire the studio.
(Source: Deadline) pic.twitter.com/9RsVYzKRYc
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 2, 2026
Napriek týmto vyjadreniam však pretrvávajú obavy z toho, čo presne Netflix myslí pod pojmom „tradičné“ distribučné okno. Podľa kinových reťazcov, akým je napríklad AMC, by sa časový odstup medzi premiérou filmu v kinách a jeho uvedením na streamovacej platforme mal pohybovať okolo 45 dní. Zdroje, ktoré hovorili s portálom Deadline, však tvrdia, že Netflix údajne presadzuje výrazne kratšie, iba 17-dňové okno.
Práve to vyvoláva v odvetví silné znepokojenie. 17-dňový model je podľa mnohých názorov prikrátky a mohol by mať na kinopriemysel devastačný vplyv.
Údajné želanie Netflixu nahnevalo ľudí
Na sociálnej sieti X sa podľa Unilad objavujú desiatky kritických reakcií: „Neznie mi reálne, aby bol The Batman: Part 2 v kinách len 17 dní, kým sa objaví na Netflixe. Netflix zabije kino,“ napísal jeden z používateľov.
Netflix reportedly only wants to keep movies in theaters for 17 days after it buys Warner Bros
“[This] would steamroll the theatrical business” — Deadline pic.twitter.com/6xf7VrVWfA
— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 2, 2026
Ďalší upozorňuje na ekonomické dôsledky pre prevádzkovateľov kín: „Na základe dohôd o delení zisku kiná na filmoch Warner Bros. v podstate nezarobia nič, ak sa nepremietajú exkluzívne dostatočne dlho. Nepreháňam, keď poviem, že by vás mala začať trápiť otázka, aká budúcnosť čaká vaše miestne kino.“
Emócie zhrnul aj ďalší komentár: „17 dní nie je dosť, Netflix.“ A iný filmový nadšenec uzatvára: „Odpočívaj v pokoji, kinopriemysel.“
Nateraz nie je zrejmé, kam diskusia povedie, no generálny riaditeľ spoločnosti AMC Adam Aron vo vyhlásení prezradil, že jeho názor na spoluprácu s Netflixom je len pozitívny: „Naša spoločnosť je nadšená z vyhliadky na získanie ďalšieho Netflix obsahu pre divákov a musím povedať, že pracovný vzťah medzi týmito dvoma spoločnosťami v našich dvoch nedávnych projektoch bol jednoduchý, kreatívny a bezproblémový… Spoločnosť AMC je naďalej odhodlaná hľadať vzájomne prospešné príležitosti, ako sa pripojiť k oceňovanému obsahu Netflixu a spojiť ho s vynikajúcim kinozážitkom, ktorý denne ponúkajú kiná AMC Theatres.“
Nahlásiť chybu v článku