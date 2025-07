Nerozumel, prečo je ešte stále nažive: Z toho, čo povedal Ozzy Osbourne o smrti, behá mráz po chrbte

Včera zasiahla svet smutná správa o tom, že ho navždy opustila hudobná legenda. 76-ročný spevák o svojej smrti hovoril už pred rokmi veľmi otvorene. Z jeho slov behá mráz po chrbte.

Smrti sa nebál

Ako informuje Mail Online, pre Ozzyho rodinu, ale aj fanúšikov, je jeho smrť obrovskou stratou. Jeho rodina sa ale vyjadrila, že zomrel obklopený láskou. Ozzy Osbourne hovoril o smrti už pred dvoma rokmi v rozhovore pre Rolling Stone. Vyjadril sa, že sa smrti nebojí a uvedomuje si, že mu ostáva nanajvýš 10 rokov.

„Nebojím sa smrti, ale nechcem mať dlhú, bolestivú a strastiplnú existenciu,“ prezradil v tom čase spevák. „Páči sa mi myšlienka, že ak máte nevyliečiteľnú chorobu, môžete ísť na miesto vo Švajčiarsku a rýchlo to vybaviť. Videl som, ako môj otec zomrel na rakovinu,“ dodal.

Spomínal v tom čase na to, ako sa jeho manželka Sharon hnevala, že si dal jointa a pýtala sa ho, na čo to robí. Hnevala sa, že ho to zabije. On jej však oponoval otázkou, ako dlho chce, aby žil. Vedel, že viac ako 10 rokov života mu už neostáva a vysvetlil, že čím je človek starší, tým rýchlejšie plynie čas.

Bol na tom veľmi zle

Popísal v tom čase tiež to, aké neuveriteľné mu príde, že so Sharon oslávili už 41. výročie svadby. Spevák ale na tom v posledných rokoch po zdravotnej stránke nebol najlepšie, najmä po tom, ako mu lekári diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Podstúpil tiež niekoľko operácií chrbtice po tom, ako v roku 2019 spadol a utrpel poranenia.

„Už je to takmer 5 rokov trápenia, niekedy sa pri pohľade na Ozzyho cítim tak bezmocne a smutne, keď vidím, akou bolesťou si prechádza,“ vyjadrila sa v roku 2023 Sharon pre Rolling Stone. Samotný Ozzy priznal, že po druhej operácii bol na tom veľmi zle. Počas jedného zo zákrokov dokonca našli v jeho chrbtici nádor, ktorý museli vybrať.

Nerozumel, prečo je ešte nažive

Veril, že čoskoro mu bude lepšie a bude opäť behať po pódiu, no priznal, že to bolo veľmi náročné obdobie. Vtipkoval v tom čase, že už mal byť mŕtvy. Mnoho z jeho priateľov už v tom čase nežilo. Pýtal sa, prečo ostal medzi poslednými nažive, nerozumel tomu. Občas sa vraj pozrel do zrkadla a sám seba sa pýtal, prečo je ešte tu.

Len nedávno sa legenda naposledy rozlúčila s fanúšikmi, keď sa po prvýkrát od roku 2005 stretol s pôvodnou zostavou z Black Sabbath Tonym Iommim, Geezerom Butlerom a Billom Wardom. „Ani neviete, ako sa cítim. Z celého srdca vám ďakujem,“ odkázal Ozzy verným fanúšikom.