Nepriali by ste ich ani najhoršiemu nepriateľovi: Zlá hygiena či požičané nohavičky, ľudia popísali hororových spolubývajúcich

Bývanie je dnes extrémne drahé a mnoho ľudí ostane bývať s rodičmi alebo bývajú v byte, o ktorý sa delia so spolubývajúcimi. Neraz to má ale na míle ďaleko od harmonického spolunažívania. Ľudia sa podelili o tie najhoršie zážitky so spolubývajúcimi.

Zlodeji a podvodníci

Vlákno na Reddite, kde sa ľudia sťažujú na tie najhoršie indivíduá, s akými kedy žili, začína klasikou – spolubývajúci pravidelne vyjedal z chladničky jedlo, ktoré mu nepatrilo a používal cudzie veci bez opýtania. Po iných zas doma zrejme upratovala vždy mamka a očakávali, že táto povinnosť sa po presťahovaní prenesie na spolubývajúcich. Postupne sa to ale stupňuje.

Jeden z používateľov píše, že žil s osobou, ktorá pravidelne prichádzala cez týždeň domov o 3 nadránom a dotiahla so sebou polku osadenstva, ktorú stretla v bare. Aby toho nebolo málo, keď sa šla sprchovať, špinavé oblečenie jednoducho zhodila na zem a nejaký čas ho tam nechala.

Autorka komentára raz zhrozene zistila, že spolubývajúca nosila jej spodnú bielizeň. Po konfrontácii sa priznala, že si zabúda prať oblečenie, preto si požičiava jej nohavičky a použité nenápadne vráti do prania.

Ďalší z používateľov píše, že im do bytu vtrhla polícia a zhabala veci. Spolubývajúci bol totiž súčasťou gangu, ktorý kradol a následne predával veci. Ďalší zas žili s osobou, ktorej dávali peniaze na nájom s tým, že ich mal odovzdávať majiteľovi bytu. Jedného dňa oznámil, že nájomné šlo hore a musia platiť viac. Ukázalo sa ale, že to bola lož a spolubývajúci si peniaze navyše jednoducho nechával pre seba.

Z extrému do extrému

Jedna z používateliek Redditu píše, že bývala u staršej rodinnej známej. Tá jej okrem iného napríklad zakázala zatvárať dvere na svojej izbe, údajne bez príčiny. Jedného dňa našla svoje veci zbalené a vyložené na chodníku.

Ďalší z používateľov sa posťažoval, že jeho spolubývajúci sa dal dokopy s jeho bývalou manželkou. Tí dvaja sa potom rozhodli, že sa dotyčná k nim nasťahuje.

Kým niektorí hygienu zanedbávajú úplne, iní s ňou idú do extrému. Istá používateľka sa posťažovala, že sa k nej nasťahoval muž, ktorého na chvíľu považovala za svojho partnera. Jedného dňa sa šla osprchovať a zistila, že v skrini neostal ani jediný čistý uterák.

Ukázalo sa, že partner sa sprchoval denne niekoľkokrát a po každej sprche si zo skrine vzdal čistý uterák. Ešte vlhký ho potom hodil do koša na pranie. K samotnému praniu sa však nedostal, vraj nevedel, ako na to a ani sa neunúval opýtať sa.