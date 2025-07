Nepredstaviteľné sa stáva realitou: Obrovský UFC turnaj sa odohrá priamo v Bielom dome, známy je aj termín

Generálny riaditeľ a prezident UFC Dana White sľúbil, že keď organizácia zavíta do Bieleho domu začiatkom júla 2026, prinesie najlepší možný program zápasov. Nedávno prezident USA Donald Trump povedal, že chce v rámci svojich plánov na oslavu 250. výročia Deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických usporiadať turnaj UFC priamo v Bielom dome.

White organizuje logistiku, aby sa takéto podujatie uskutočnilo vo Washingtone, ale zatiaľ nie je pripravený ani len uvažovať o potenciálnych zápasoch, keďže je to ešte veľmi ďaleko. „Každý chce byť súčasťou programu,“ priblížil White s tým, že mu často vyzváňa telefón od záujemcov. Jedným z nich môže byť navrátilec zo športového dôchodku Jon Jones, ktorý bol kedysi šampiónom UFC v ťažkej váhe. Spomína sa aj meno Conora McGregora.

Bez širokej verejnosti

„Tento turnaj sme ani nezačali zostavovať – je to doslova o rok. O tom, kto by sa na zozname objavil, sa ani neoplatí hovoriť. Celé prostredie MMA bude o rok iné,“ uviedol ďalej podľa webu mmafighting.com. Pokiaľ ide o veľkosť podujatia, White sľúbil, že pripraví niečo skutočne veľkolepé, najmä vzhľadom na to, že by to mohol byť prvý a jediný turnaj, ktorý sa kedy konal v Bielom dome.

Hoci je v súvislosti s podujatím ešte veľa neznámych, plánovanie sa už začalo – už sa dokonca vybralo miesto, kde by sa mala šou konať. „Budeme na južnom trávniku. Na jednej strane bude Biely dom a z druhej zase Washingtonov monument. Môj tím už prešiel Biely dom spolu s tamojším personálom. Teraz dávame dokopy návrh. Všetci poletíme do Washingtonu, sadneme si s ním a uvidíme,“ avizoval.

Očakáva sa, že sa čoskoro vyjasnia ďalšie podrobnosti, pričom White by mal čoskoro absolvovať cestu do Bieleho domu, aby sa porozprával s Trumpom. Generálny riaditeľ UFC neočakáva, že sa vstupenky na podujatie v Bielom dome budú predávať širokej verejnosti, ale zúčastnia sa ho len pozvaní ľudia. Dá sa teda počítať s účasťou svetových celebrít nielen zo sveta športu.

„Tajná služba tam veľa ľudí nepustí. Každý bude musieť prejsť kontrolou,“ doplnil White s tým, že prítomných by mohlo byť 20- až 25-tisíc ľudí.