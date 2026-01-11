Ak chcú nakúpiť ráno, musia zaplatiť špeciálny poplatok: Ľudí nahnevali absurdné platby v známom reťazci

Neraz idú ľudia na nákup potravín či iných bežných záležitostí s ťažkým pocitom, že im z účtu opäť odíde nemalá suma. Nákup v niektorých reťazcoch sa ale mení na dystopickú nočnú moru.
Predplatné za ranné nákupy
Ako píše web Bored Panda, zákazníčka v Amerike sa pustila do nákupného reťazca Walmart. Ľuďom totiž začal účtovať ročné predplatné vo výške 98 dolárov (približne 84 eur) za to, že používajú samoobslužné pokladnice.
Reuters upozorňuje, že predplatné sa neplatí za samotné používanie samoobslužných pokladníc. Predplatné platia zákazníci, ktorí chcú výhody, ako je bezplatné doručenie tovaru domov, zľavy na pohonné látky a pod. Samoobslužná pokladnica v obchode však môže byť rezervovaná len pre zákazníkov, ktorí toto predplatné majú. Závisí to napríklad od toho, koľko ľudí v danej pobočke nakupuje. Ak je zákazníkov veľa, vyhradí sa pokladnica pre tých s predplatným.
V ďalšom reťazci si zas majú zákazníci zaplatiť predplatné vo výške 55 dolárov (približne 47 eur), ak chcú nakupovať pred desiatou ráno. O nepríjemnú skúsenosť sa podelila žena, ktorá šla v inom reťazci nakúpiť o 8:30 ráno. Pri platení sa na displeji objavila správa, že nakupovanie pred desiatou ráno je privilégium a ak ho chce využívať, bude to stáť 55 dolárov.
Ostrá kritika
Viacerých to nahnevalo natoľko, že sú odhodlaní do daných reťazcov už nikdy nevkročiť. Považujú za nehoráznosť, aby platili už za to, že vôbec vkročia do priestorov predajne. Hovoria, že je to ako vystrihnuté z dystopického seriálu.
Kirby Le Metayer, ktorá na bizarnosť upozornila na TikToku, poukazuje na to, aké sú predplatné neraz problematické. Vysvetľuje, že ak sa spoliehame len na digitálne predplatné vo všetkom, firmy si so zákazníkom môžu robiť, čo sa im zachce, môžu dvíhať ceny, meniť podmienky či obsah predplatného.
Kritika v komentároch na seba nenechala dlho čakať. Niektorí píšu, že obchody sa menia na peklo. „Profit, profit, profit,“ píše jeden z používateľov sociálnej siete, ktorý si myslí, že ľudia (nielen v obchode) sú zdieraní z každej strany. Niektorí píšu, že podobné systémy predplatného platia nielen v Amerike, ale aj v Británii. O podobný krok sa vraj pred časom pokúsili aj reťazce v Nórsku, no neúspešne.
