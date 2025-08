Nemecko zverejnilo roky utajovaný dokument: Píše sa v ňom, čo chcel Putin spraviť už pred 30 rokmi

Zverejnený dokument z roku 1994 odhaľuje, že Vladimir Putin už pred tromi desaťročiami otvorene spochybňoval hranice Ruska s Ukrajinou a Kazachstanom. Prvýkrát sa tieto slová dostali na verejnosť po tom, čo ich odhalilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí.

Ako píše Spiegel, dokument vznikol 14. januára 1994 počas stretnutia Vladimira Putina s nemeckým generálnym konzulom Eberhardom von Puttkamerom. Putin vtedy pôsobil ako zástupca primátora Petrohradu a mal na starosti zahraničné vzťahy. Konzul v správe zaznamenal, že Putin sa opakovane vyjadril, že Krym, východná Ukrajina a severný Kazachstan „nikdy neboli pre Rusko cudzie, ale vždy boli súčasťou ruského štátu“.

„Nie je to cudzie“

Putin podľa dokumentu vyhlásil, že „žiadnemu Rusovi nie je možné vysvetliť, že ide o zahraničné územie“. Dodal, že Rusi to vnímajú cez národné cítenie, ktoré je podľa neho pre Nemcov len ťažko pochopiteľné. Nemecký konzul poznamenal, že Putin sa v podobnom duchu vyjadril už aj v minulosti.

Ako uvádza aj portál Meduza, memorandum bolo publikované v novom zväzku Dossier on the Foreign Policy of the FRG (Zväzok o zahraničnej politike Nemecka), ktorý obsahuje archívne dokumenty za rok 1994. Zápis potvrdzuje, že Putin už v tom čase odmietal súčasné hranice Ruska.

Ochrana záujmov

Putin zároveň uviedol, že v roku 1994 žilo na Ukrajine viac ako 10 miliónov Rusov a v Kazachstane približne milión. Ak je ich situácia uspokojivá, „nie sú žiadne problémy“, dodal. V opačnom prípade sa vraj prikláňajú k radikálom, ako bol nacionalista Vladimir Žirinovskij. Ako upozornil Spiegel, Putin varoval, že Západ robí chybu, keď označuje tieto postoje za imperializmus. Tvrdil, že ide o „oprávnenú obranu ruských záujmov“.

Výrok o Kazachstane

Podľa portálu Polsat News Putin v roku 2014 vyhlásil, že prvý prezident nezávislého Kazachstanu Nursultan Nazarbajev „vytvoril štát na území, kde nikdy žiadny štát neexistoval“ a že „Kazaši nikdy nemali štátnosť“. Vyvolalo to ostrú reakciu kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva, ktorý v roku 2020 odkázal, že „nikto zvonku toto územie Kazašanom nedal“.

Putinova rétorika sa opakuje

Putin sa k tejto téme vrátil aj v roku 2021 vo svojom texte „O historickej jednote Rusov a Ukrajincov“, kde vyhlásil, že „modernú Ukrajinu vytvorilo komunistické Rusko“ a že „Krym bol vždy náš“. Ako pripomína Meduza, Putin v texte citoval aj názory Anatolija Sobčaka, svojho vtedajšieho šéfa, ktorý už v roku 1992 tvrdil, že Krym mal zostať ruský.

Odhalený dokument z roku 1994 tak ukazuje, že súčasná ruská agresia má korene už v období krátko po rozpade Sovietskeho zväzu. Putinove územné nároky neboli impulzívne, ale dlhodobo plánované.